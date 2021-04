Concorso scuola: per prove o per titoli e servizi?

Partecipa al sondaggio della Tecnica della Scuola. Concorso scuola per prove o per titoli e servizi? Il problema è serio, perchè a settembre si prevedono 250 mila cattedre vacanti, anche secondo le stime dei sindacati. Sulle soluzioni per un reclutamento docenti tempestivo, i partiti di Governo hanno idee diverse. E queste posizioni si riflettono anche sulle dichiarazioni dei due sottosegretari all’Istruzione del Governo guidato da Mario Draghi: Barbara Floridia (M5S) spinge infatti per avviare i concorsi ordinari; mentre il suo alter ego leghista Rossano Sasso, in linea con Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega, punta sui concorsi per titoli e servizi.

Intanto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi auspica una sintesi politica tra le diverse posizioni e parti politiche.

D’accordo con il titolare del Mi c’è anche Maddalena Gissi, leader Cisl scuola, la quale, intervistata dal nostro vice direttore Reginaldo Palermo, così commenta le vicende concorsuali del nostro Paese e le polemiche scaturite dalle ultime disposizioni del ministro della PA Renato Brunetta: “Non abbiamo interesse ad alimentare uno scontro fra i giovani che ambiscono a entrare nella scuola e che hanno presentato domanda; e tanti che hanno maturato un’anzianità e un’esperienza che invece vorremmo fosse valorizzata”, sottolinea la segretaria generale Cisl Scuola.

Il sondaggio della Tecnica della Scuola

In questo scenario, La Tecnica della Scuola torna ad interrogare i propri lettori sui temi caldi dell’istruzione italiana, per conoscere le opinioni divergenti sui concorsi e comprendere così pure gli interessi in gioco e le aspettative.

Questa è la domanda che poniamo ai nostri lettori: alla luce dell’alto numero di posti vacanti e considerando pure l’emergenza Covid-19, i nuovi docenti vanno assunti in ruolo tramite concorso ordinario tradizionale per titoli ed esami; oppure vanno reclutati tramite selezione per soli titoli e servizi?

Cosa troverete nel sondaggio

Qual è il tuo ruolo?

Docente

Personale Ata

Dirigente

Precario

Neolaureato

Nessuno dei precedenti

Qual è il grado di scuola in cui sei coinvolto?

Scuola dell’Infanzia

Scuola I Ciclo (Primaria e Medie)

Scuola Secondaria Superiore

Nessuno dei precedenti

Secondo te, i nuovi docenti in ruolo vanno assunti con:

Concorso ordinario tradizionale per titoli ed esami

Concorso per soli titoli e servizi

