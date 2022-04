Concorso secondaria, dal 21 al 29 aprile le prove scritte del secondo calendario: info per i candidati

Concluse, il 13 aprile, le prove scritte per le classi di concorso inserite nel primo calendario, da domani, 21 aprile, e fino al 29 aprile si svolgeranno gli scritti del concorso ordinario per docenti della secondaria, riferiti al secondo calendario.

Segnaliamo che il Ministero dell’Istruzione ha anche pubblicato il successivo calendario delle prove che si svolgeranno dal 2 al 25 maggio 2022.

Indicazioni per i candidati

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della

ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, adottato con Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, pubblicato sul sito del Ministero, nonché dalla normativa vigente in materia di “certificazione verde”.

In particolare, questi sono i documenti ai quali i candidati debbono attenersi il giorno della prova:

Sarà anche necessario compilare e presentare l’apposito modello di autodichiarazione Covid, nella versione aggiornata, valida dal 1° aprile scorso.