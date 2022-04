Concorso secondaria, ecco il terzo calendario delle prove scritte che si svolgeranno dal dal 2 al 25 maggio 2022

Mentre si concludono oggi, 13 aprile, le prove scritte del concorso per docenti della secondaria relative alle classi di concorso inserite nel primo calendario, e dopo la pubblicazione del secondo calendario per le prove che si svolgeranno dal 21 al 29 aprile, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato anche il terzo calendario, riferito alle prove dal 2 al 25 maggio.

I Calendario (periodo 14 marzo 2022 – 13 aprile 2022)

II Calendario (periodo 21 aprile 2022 – 29 aprile 2022)

III Calendario (periodo dal 2 maggio 2022 al 25 maggio 2022)

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della

ricevuta di versamento del contributo di segreteria e di quanto prescritto dal protocollo di sicurezza, nonché dalla normativa vigente in materia di “certificazione verde”.

Le prove saranno sostenute nella Regione per la quale le candidate e i candidati hanno presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio.

Le classi di concorso non calendarizzate saranno oggetto di successive comunicazioni.