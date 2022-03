Concorso secondaria, prova scritta per A012, A049 e B014: quadri di riferimento

Il Ministero continua con la pubblicazione dei quadri di riferimento riferiti alle prove scritte del concorso ordinario docenti scuole secondarie.

Gli ultimi quadri pubblicati si riferiscono alle classi di concorso A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A049 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) e B014 (Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni).

Classe A012

I 50 quesiti totali sono così suddivisi:

40 quesiti distinti per la classe di concorso A012 sono così distribuiti, per entrambe le sessioni previste:

a) 22 quesiti di Letteratura italiana e Lingua italiana, vertenti su tutto il programma concorsuale.

b) 12 quesiti di Storia, vertenti su tutto il programma concorsuale.

c) 6 quesiti di Geografia, vertenti su tutto il programma concorsuale.

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 di cui 2 quesiti Content comprehension, 1 quesito (Lexis in context) e 2 quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis)

5 quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali.

Le prove si svolgeranno nella seguente giornata:

Classe A049

I 50 quesiti totali sono così suddivisi:

40 quesiti distinti sulle seguenti aree tematiche:

• Progettazione didattica;

• Aspetti teorici, tecnici, didattici e metodologici dell’Educazione Fisica;

• Anatomia funzionale dello sviluppo umano con particolare riferimento all’apparato locomotore; anatomia e fisiologia dei sistemi e degli apparati nervoso, muscolare, cardiovascolare, endocrino e respiratorio applicate all’Educazione Fisica e allo sport;

• Principi di apprendimento, del controllo e dello sviluppo motorio;

• Principi di biomeccanica delle attività motorie;

• Teoria, tecnica e didattica delle discipline sportive individuali e di squadra maggiormente presenti nella scuola;

• Effetti della sedentarietà sull’organismo, fenomeni correlati e strategie educative; attività motoria finalizzata alla salute e al benessere;

• Con riferimento ai principali documenti nazionali ed internazionali in materia di educazione fisica, salute e sport: elementi fondamentali di educazione igienico-sanitaria e alimentare orientata a sani stili di vita; nozioni di primo soccorso; tecniche di assistenza e di intervento nei più frequenti casi di infortunio; fenomeno del doping nello sport e i suoi effetti sulla salute;

• Problematiche legate alle diverse forme di disabilità e metodologie per una didattica inclusiva nell’ambito dell’Educazione Fisica e delle scienze motorie e sportive.

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 di cui 2 quesiti Content comprehension, 1 quesito (Lexis in context) e 2 quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis)

5 quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali.

Le prove si svolgeranno nella seguente giornata:

Classe B014

I 50 quesiti totali sono così suddivisi:

40 quesiti riguardanti i seguenti nuclei tematici disciplinari:

Elementi teorici e pratici di mineralogia, geologia, geotecnica e materiali da costruzioni.

Indagini e prospezioni dirette e indirette del sottosuolo.

Metodi di coltivazione di cave e miniere.

Tracciamento di strade e principi di movimento di terra.

Rilievi topografici e loro restituzione. Elementi di cartografia e carte tematiche.

Calcoli di dimensionamento e verifica del comportamento di elementi strutturali sottoposti a carichi.

Morfologia e geomorfologia del territorio.

Modifiche e trasformazioni dell’ambiente e del territorio a seguito di fenomeni naturali e antropici.



Per rispondere ad alcuni quesiti, il candidato deve anche svolgere mnemonicamente dei brevi calcoli elementari.

5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 di cui 2 quesiti Content comprehension, 1 quesito (Lexis in context) e 2 quesiti (rispettivamente Grammar e Lexis)

5 quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali.

Le prove si svolgeranno nella seguente giornata: