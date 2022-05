Concorso “Spazio alle idee”: sarà Samantha Cristoforetti ad annunciare il vincitore dallo Spazio

Il 5 maggio, dalla Stazione Spaziale Internazionale, l’astronauta Samantha Cristoforetti annuncerà il vincitore di “Spazio alle idee”, il concorso lanciato dal Dipartimento per la trasformazione digitale con il Ministero dell’Istruzione e l’Agenzia Spaziale Italiana per dare un nome alla futura costellazione satellitare per l’Osservazione della Terra in orbita bassa.

All’iniziativa hanno partecipato 638 istituti scolastici con ben 1.061 proposte.

L’annuncio avverrà durante il primo collegamento dedicato alla stampa che si terrà dalle 15:45 presso l’Auditorium Luigi Broglio dell’Agenzia Spaziale Italiana.

I lavori della giornata saranno trasmessi sulla web tv dell’ASI.

La premiazione dei vincitori si terrà invece il 1° giugno 2022 in occasione di un evento speciale.

Il Progetto

La costellazione satellitare – quello che diventerà il più importante programma spaziale satellitare europeo di Osservazione della Terra a bassa quota – sarà realizzata in Italia e completata entro cinque anni con il supporto dell’Agenzia Spaziale Europea e dell’Agenzia Spaziale Italiana grazie alle risorse del Pnrr. La costellazione supporterà anche la Protezione Civile e le altre Amministrazioni ed articolazioni dello Stato per contrastare il dissesto idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità dell’aria e le condizioni meteorologiche. Fornirà, infine, dati analitici per lo sviluppo di applicazioni commerciali da parte di startup, piccole e medie imprese e industrie di settore.