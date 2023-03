Samantha Cristoforetti incontra le scuole: “Per diventare astronauti serve fiducia in sé stessi e prepararsi bene”

“Insegnare con lo Spazio” è il titolo del contest organizzato dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, un’opportunità per condividere metodi di insegnamento esemplari e valorizzare le eccellenze nell’insegnamento scolastico al fine di contribuire alla diffusione capillare di best practices all’interno del sistema scolastico italiano.

L’iniziativa, promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, ha avuto come testimonial Samantha Cristoforetti, per valorizzare progetti svolti a scuola che usino il tema Spazio come elemento trasversale nell’insegnamento – in particolare delle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) – e che ove possibile siano agevolmente replicabili in altri contesti scolastici al fine ultimo di garantire l’accessibilità e la condivisione di metodi di insegnamento efficaci.

Nel museo milanese, ieri, 13 marzo, AstroSamantha ha incontrato oltre 150 ragazzi con i loro insegnanti provenienti dalle scuole di quasi tutte le regioni italiane. Questo nell’ambito del programma ESERO Italy dell’Agenzia Spaziale Italiana e di quella europea, di cui il Museo è capofila, che offre risorse educative, materiali didattici e corsi di formazione per i docenti.

Molta la curiosità degli studenti, che hanno posto alla Cristoforetti le domande più disparate. Come riporta il Corriere di Milano, l’astronauta ha così risposto alle tante richieste: «Alcuni influencer che ho incontrato li ho trovati ben preparati», «Le città sorvolate dallo spazio sono più belle di notte con le luci», «Per scrutare bene le montagne bisogna aspettare le ombre», «Nella stazione c’è nell’aria un odore dolciastro, ma non dà fastidio e poi ci si abitua». «Il mare della Sardegna è bello anche dall’orbita». «Per diventare astronauti – infine – bisogna avere fiducia in sé stessi e prepararsi bene», «Da astronauti bisogna adattarsi e ho riparato anche la toilette».