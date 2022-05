Concorso Straordinario A049, segnalazione urgente

Noi docenti A049 Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo vorremmo fare una segnalazione riguardo la nostra situazione davvero paradossale.

Per tutte le graduatorie tardive del concorso straordinario 2020 uscite entro il 31 Gennaio è stata concessa una finestra d’immissione in ruolo straordinaria.

La nostra graduatoria è stata pubblicata il 16 Marzo 2022, quindi ci troviamo fuori da questa opportunità per una colpa non imputabile a noi docenti, ma esclusivamente per un ritardo ingiustificabile da parte dell’Usr Lazio.

Oltre al danno la beffa: È ormai imminente la pubblicazione del concorso Straordinario Bis (previsto per andare a completare le immissioni in ruolo sui posti vacanti

dell’anno scolastico 2021/2022), rischiamo quindi di compromettere per l’ennesima volta l’immissione in ruolo di noi vincitori del concorso straordinario 2020.

I posti A049 risultano vacanti solo perché il Ministero non ha avuto i tempi tecnici per fare le assunzioni in ruolo, siamo quindi difronte ad una evidente falla normativa.

Chiediamo quindi parità di trattamento , ovvero una finestra immediata per l’immissione in ruolo come l’hanno avuta tutte le altri classi di concorso.

Nel caso in cui questa finestra non fosse possibile, chiediamo almeno una specifica nel bando della procedura per dello Straordinario Bis che ci tuteli per le prossime immissioni in ruolo rispetto alle altre procedure concorsuali (compresa priorità rispetto al concorso ordinario).

I colleghi delle altre classi di concorso, vincitori dello straordinario 2020 stanno già terminando l’anno di prova mentre noi ci troviamo difronte all’ennesimo ostacolo.

Vincitori A049, Concorso Straordinario 2020