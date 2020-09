Concorso straordinario secondaria, candidature per le commissioni entro il 23 settembre

Qualcosa si muove per quanto riguarda il concorso straordinario per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, che, secondo le anticipazioni della Ministra, dovrebbe partire ad ottobre.

Il MI ha infatti indirizzato ai Direttori degli USR, ai Rettori degli Atenei e ai Direttori delle Istituzioni AFAM una nota in cui comunica che le istanze per la costituzione delle commissioni di valutazione potranno essere presentate, esclusivamente in via telematica, tramite la piattaforma concorsi disponibile sul sito www.miur.gov.it, raggiungibile dall’Area Riservata MIUR / Servizi / Tutti i servizi / Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive, a partire dall’8 settembre 2020 e fino al 23 settembre 2020.

I professori Universitari, negli stessi termini, potranno presentare l’istanza sulla piattaforma del sito CINECA, raggiungibile all’indirizzo https://loginmiur.cineca.it/.

