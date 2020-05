Concorso straordinario secondaria, c’è pure l’inglese nella prova computer based

Nonostante il bando del concorso scuola 2020 straordinario sia già stato pubblicato, il destino di questa procedura potrebbe mutare con la discussione in Parlamento del decreto scuola, che prevede degli emendamenti per trasformare il concorso straordinario in una procedura per soli titoli. Nel frattempo però, le domande sul concorso arrivano in continuazione, anche dopo la diretta che abbiamo realizzato sui concorsi il 6 maggio.

Ad esempio, un aspetto da evidenziare è: “ci sarà l’inglese nella prova computer based?”

Concorso scuola 2020 straordinario: cinque quesiti di inglese

La prova del concorso scuola 2020 straordinario, ricordiamo, sarà computer based e sarà composta da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

I quesiti saranno così distribuiti:

competenze della disciplina di riferimento: 45 quesiti

didattica e metodologia: 30 quesiti

capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti

La prova dovrà valutare, infatti, anche la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Per quanto riguarda le CLASSI DI CONCORSO A024, A025, B02 LINGUA INGLESE, i quesiti riguarderanno, giusto per specificare:

competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti

competenze didattico metodologiche: 30 quesiti.

Infine per i posti di sostegno, i quesiti previsti sono questi:

ambito normativo: 15 quesiti

ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti

ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti

capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

Pertanto, è importante ricordare che alla prova computer based, sia posti comuni che di sostegno, saranno previsti cinque quesiti per accertare la capacità di lingua inglese livello B2 dei candidati.

Concorso scuola straordinario: chi partecipa

Il concorso straordinario secondaria, così come stabilisce il DL 126/2019, è aperto per i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019 . Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva

nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal al . Chi conclude la terza annualità nel partecipa con riserva uno dei tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria. Anche i docenti di ruolo che hanno tre anni comunque prestati, senza un anno specifico sulla classe di concorso, può partecipare ai soli fini abilitativi.

