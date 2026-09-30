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30.09.2026
Aggiornato alle 18:33

Condizionatori a scuola, pubblicato l’elenco dei beneficiari: ma con 3.200 euro a istituto quante aule si potranno davvero climatizzare?

Sara Adorno
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Indice
I numeri: pochi edifici già climatizzati
Bastano davvero 3.200 euro?

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del D.M. n. 179, il decreto che stanzia 20 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di sistemi di raffrescamento nelle aule. Le risorse, assegnate con procedura a sportello in base all’ordine cronologico delle domande, sono andate a poco più di 6.000 istituti, con un contributo medio di circa 3.200 euro a scuola, come aveva anticipato il ministro Giuseppe Valditara rispondendo a un’interrogazione alla Camera lo scorso 16 settembre.

I numeri: pochi edifici già climatizzati

Secondo gli Open Data del Ministero relativi all’a.s. 2022/23, su 61.308 edifici scolastici censiti in Italia solo 3.966 risultano dotati di condizionatori, appena il 6,45% del totale. Per altri 24.888 edifici i dati non sono disponibili, mentre per 32.462 è messo nero su bianco che i condizionatori non ci sono. Complessivamente, in oltre il 93% degli edifici la refrigerazione non è garantita.

Bastano davvero 3.200 euro?

Resta però un interrogativo pratico che il decreto non risolve: cosa può fare una scuola con poco più di 3.200 euro? Un condizionatore, anche di fascia economica, installato costa in genere alcune migliaia di euro per singola aula: il contributo medio, distribuito su un istituto che può contare decine di classi, basta nella maggior parte dei casi ad acquistarne solo un paio, lasciando scoperto il resto degli ambienti. Lo stesso ministro ha ribadito che il grosso dell’intervento deve arrivare dagli enti locali, proprietari degli immobili scolastici: ma si tratta delle stesse amministrazioni comunali che, notoriamente, faticano a reperire risorse proprie per la manutenzione ordinaria degli edifici, e che difficilmente potranno colmare da sole un divario così ampio in tempi brevi.

allerta caldoaria condizionata

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