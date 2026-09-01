Riprende la pubblicazione dei mensili dell’Agenda CISL Scuola. In linea il numero di settembre 2026

Riprende col numero di settembre 2026 la pubblicazione degli approfondimenti mensili dell’Agenda CISL Scuola, che iscritte e iscritti hanno ricevuto direttamente al proprio domicilio nel corso dell’estate, in formato cartaceo. Chi per qualche motivo non l’avesse ricevuta, può richiederne copia rivolgendosi alla struttura CISL Scuola del proprio territorio.

L’Agenda contiene, oltre alle pagine destinate ad appuntare giorno per giorno annotazioni e impegni di personale interesse, un vademecum con le principali disposizioni che regolano sul piano normativo e contrattuale il rapporto di lavoro del personale scolastico. Un compendio essenziale dei diritti e dei doveri, arricchito da informazioni di carattere più generale sul nostro sistema scolastico.

Dà spazio inoltre, mese per mese, ad autorevoli interventi che affrontano sotto diversi aspetti il tema conduttore dell’Agenda, che per l’anno scolastico 2026/27 è costituito dalla ricorrenza degli 80 anni di vita della Repubblica Italiana, nata col voto referendario del 2 giugno 1946 e dal lavoro dell’Assemblea Costituente insediatasi subito dopo le elezioni svoltesi contestualmente al Referendum. Di ogni autore, le pagine propongono una sintesi dell’intervento che viene ripreso e sviluppato in modo più approfondito nelle pubblicazioni on line in programma mensilmente da settembre a giugno.

Il mensile si articola in rubriche, la prima delle quali (“Questioni aperte“) è affidata alla segretaria generale Ivana Barbacci che affronta i temi di più immediata attualità politico sindacale. In questo numero, ci parla fra l’altro delle finalità che si propone la Conferenza Programmatica promossa dalla CISL Scuola dal 22 al 24 settembre.

Segue “Dalle pagine dell’Agenda“, con lo sviluppo degli interventi anticipati in sintesi nella versione cartacea, come detto poc’anzi. Delle donne chiamate per la prima volta, nel 1946, a rivestire ruoli importanti a livello politico e amministrativo ci parla Lorena Evangelista.

Per “La scuola della Repubblica“, Reginaldo Palermo rivisita ogni mese vicende e personalità che hanno dato un particolare contributo a realizzare un sistema scolastico in linea con i dettami della nostra Costituzione. In questo numero dedica la sua attenzione a Guido Gonella, il primo a ricoprire l’incarico di Ministro della pubblica istruzione nella neonata Repubblica.

“La parola alle scuole” dà voce di volta in volta a testimonianze ed esperienze significative tratte dal vissuto quotidiano di chi rende viva e presente la nostra scuola in ogni angolo del Paese. In questo mese Marco Bollettino, dirigente scolastico di Ivrea, ragiona su come a suo avviso si potrebbe ovviare ai ritardi con cui si arriva ogni anno al regolare avvio delle attività didattiche.

Come negli anni precedenti, ogni mensile riporta i principali impegni che attendono il sindacato nel corso del mese, con l’elenco degli appuntamenti curato dall’Ufficio Sindacale della CISL Scuola nazionale (“Gli impegni del mese“).

A tutte e a tutti, buona lettura!

AGENDA MESE DI SETTEMBRE 2026

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