Conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027, entro il 26 giugno comunicazione dell’esito dell’istruttoria. E dopo?

Tra le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze per l’anno scolastico 2026/2027, un rilievo particolare è dato alla continuità didattica sui posti di sostegno. Questa procedura permette, a determinate condizioni, la conferma del docente a tempo determinato sullo stesso posto di sostegno occupato nell’anno precedente.

La procedura è disciplinata dall’articolo 13 dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. Le operazioni relative alla continuità didattica non sono immediate: gli uffici scolastici vi procedono solo dopo aver completato:

le immissioni in ruolo ordinarie

la procedura straordinaria di reclutamento da prima fascia GPS sostegno (finalizzata al ruolo)

le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Tempistica

L’attivazione della conferma non è automatica. La condizione essenziale è che sia stata positivamente conclusa l’istruttoria di competenza del dirigente scolastico.

Ricordiamo che entro il 31 maggio il dirigente scolastico ha acquisito agli atti l’espressa richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, ed entro il 15 giugno ha comunicato alla famiglia e al docente la valutazione positiva sulla conferma, dopo aver sentito il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) e il docente interessato deve manifestare il proprio consenso (non vincolante) alla conferma.

La fase successiva si conclude domani, 26 giugno, termine ultimo per il dirigente scolastico di comunicare l’esito positivo dell’istruttoria all’Ufficio scolastico territoriale esclusivamente tramite SIDI.

Dopodiché la palla passa al docente che dal 16 al 29 luglio deve confermare la propria scelta in modo vincolante e irrevocabile tramite l’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”.

Infine, entro il 31 agosto 2026, l’Ufficio territoriale procede alla conferma formale del docente e alla pubblicazione dell’esito all’albo on line.

Modalità di presentazione della domanda

Gli aspiranti che desiderano la conferma devono manifestare la propria volontà esclusivamente in modalità telematica. La scelta va espressa all’interno dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”, la medesima piattaforma utilizzata per le altre tipologie di supplenza.

È fondamentale sottolineare che la volontà di partecipare alla procedura espressa nell’istanza è considerata definitiva, irrevocabile e vincolante.

Le funzioni per l’inserimento delle istanze saranno disponibili tra il 16 luglio (ore 14.00) e il 29 luglio 2026 (ore 14.00).

Assegnazione finalizzata al ruolo e interpelli

Il sistema prevede rigide regole di esclusione per garantire il corretto scorrimento delle diverse procedure di reclutamento: