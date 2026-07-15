Conferma docenti su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/2027

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito con la circolare n° 7766 del 26 marzo 2026 dopo aver evidenziato le varie fasi della procedura riguardante la riconferma dei docenti di sostegno, dalla richiesta delle famiglie fino alla valutazione del dirigente scolastico, chiarisce che i docenti interessati dovranno esprimere la propria volontà in via definitiva, vincolante e irrevocabile nel corso della procedura prevista per la scelta delle 150 preferenze.

Espressione della volontà

In relazione all’esito positivo della procedura e della disponibilità del posto, il docente di sostegno nel presentare la domanda per la scelta delle 150 preferenze, dal 16 al 29 luglio, dovrà esprimere la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma e qualora esprima la volontà di accettare, dovrà indicare la preferenza per la tipologia di contratto:

• Annuale fino al 31 agosto del 2027;

• Temporanea fino al 30 giugno del 2027;

• Su spezzone fino al 30 giungo del 2027.

Nel caso dovesse esprimere la volontà di preferenza per lo spezzone, dovrà indicare se è interessato al completamento dello spezzone o meno.

Fermo restante che il docente, confermato su uno spezzone in una provincia diversa da quella d’inserimento in GPS per l’anno scolastico 2026/2027, non avrà diritto al completamento.

Conferma sul posto di sostegno

L’espressione di volontà da parte del docente non può essere revocata nella misura in cui è definitiva e vincolante; pertanto, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni previste per la conferma, il docente sarà confermato sul posto richiesto e sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze di qualsiasi tipologia, compreso l’interpello.

Mancata conferma sul posto di sostegno

Il docente di sostegno, qualora dovesse esprimere la volontà di non accettare la riconferma sul posto di sostegno, mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale sia a livello d’istituto a condizione di aver compilato la sezione della domanda finalizzata al conferimento delle supplenze. Qualora non dovesse compilare la sezione per le supplenze, il docente perde il diritto non solo della conferma, ma anche di essere destinatario di supplenze.

Conseguenze per rinuncia alla conferma

Il docente che abbia espresso la volontà di accettare la riconferma sul posto di sostegno e per qualsiasi motivo dovesse successivamente rinunciare o non assumere servizio, o abbandonare il servizio, perderebbe il diritto di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti d’insegnamento di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.