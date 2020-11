Contagi Covid, il 5 novembre oltre 34 mila nuovi positivi

In attesa dei dati dei contagi Covid del 5 novembre, l’Italia si divide in tre zone a medio, alto e massimo rischio, come da Dpcm del 3 novembre, mentre le polemiche sull’assegnazione delle regioni alle tre fasce già occupano il tempo dei vari governatori. È il caso del Presidente di Regione Nello Musumeci che chiede una regressione della Sicilia entro la zona gialla. Dello stesso tenore il Governatore della Regione Calabria Mario Oliverio e non mancano le critiche di Attilio Fontana che parla di schiaffo alla Lombardia, come ricordiamo in un altro articolo. In questo contesto arrivano i dati della protezione civile. Il bollettino di oggi è di oltre 34 mila nuovi positivi, a fronte di 219.884 tamponi.

Il bollettino del 5 novembre

Nuovi positivi: 34.505

Tamponi: 219.884

Terapia intensiva: 2.391

Decessi: 445

Totale casi: 824.879

La nostra infografica