Conte, oggi alle 12 videomessaggio a studenti e insegnanti

Oggi alle 12 il premier Giuseppe Conte rivolgerà un messaggio di auguri a docenti e insegnanti. Alla vigilia della riapertura delle scuole, lunedì 14, dunque Conte si rivolge al mondo della scuola, in fibrillazione e in ansia per un evento antico e già rodato, ma che quest’anno è carico di apprensione per via della pandemia che ha costretto tutte le scuole alla chiusura per molti mesi.

Un messaggio di incoraggiamento certamente, ma che non toglie tutte le criticità finora registrate.

Questo il suo messaggio su Instagram: “Domani (oggi per chi legge) alle 12 rivolgerò un messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell’anno scolastico”.