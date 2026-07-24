Contratto nazionale 2025/27, le ultime novità dall’Aran: ecco cosa è stato deciso – DIRETTA ORE 16.00

Mentre il personale della scuola è alle prese con le scadenze dell’estate – dalle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie alle 150 preferenze – all’Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, proseguono le trattative sulla parte normativa del Contratto collettivo nazionale 2025/27. L’ultima riunione si è svolta il 22 luglio, alla presenza dei vertici dell’agenzia e dei sindacati.

I punti in discussione, dalla normativa all’IA

Un appuntamento molto atteso, che dovrebbe completare l’iter iniziato nei mesi scorsi e finalizzato nelle scorse settimane con la firma della parte economica del CCNL 2025/27. Su cosa si sta discutendo concretamente all’Aran? Quali sono le richieste dei sindacati, e quali le risposte della parte pubblica? E cosa c’entra l’intelligenza artificiale, evocata in molti comunicati stampa usciti dopo la riunione?

L’approfondimento live di Tecnica della Scuola

Ne parliamo oggi, venerdì 24 luglio, a partire dalle 16.00, nella nuova puntata del format La Tecnica risponde live. In collegamento con noi Vito Carlo Castellana, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, che farà il punto sulla contrattazione risponendendo anche alle domande poste dai lettori. Seguiteci in diretta, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube.