Contratto scuola 2019/21, Barbacci (Cisl Scuola): “atto finale del rinnovo CCNL? Su parte normativa serve sforzo anche dell’Aran”

Come abbiamo scritto, nelle giornate di oggi, 12 e domani, 13 luglio, si svolgerà la trattativa sul rinnovo contrattuale all’Aran. Attraverso un tweet, la segretaria generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci spiega:

“Si apre oggi una due giorni di trattative che potrebbe essere l’atto finale del rinnovo contrattuale“.

“Basta pensare che il contratto copre il triennio 2019-21 – sottolinea Ivana Barbacci – per capire che una chiusura sarebbe auspicabile ma, come sempre, ciò dipende dal raggiungimento di un punto di intesa soddisfacente”. “Sulla parte economica – prosegue la segretaria generale – si è ottenuto che quasi tutte le risorse disponibili vadano ai trattamenti fondamentali: su questo si è davvero raggiunto il massimo risultato possibile, ora guardiamo al prossimo rinnovo per continuare il percorso che abbiamo avviato. Sulla parte normativa serve da parte di ciascuno, a partire dall’ARAN, uno sforzo che consenta di raggiungere un punto di mediazione accettabile per tutti: noi guardiamo ai risultati possibili, quelli che abbiamo contribuito a costruire e che non avrebbe senso sacrificare nell’illusione che ne possa venire un tornaconto di immagine. Le lavoratrici e i lavoratori che rappresentiamo non hanno bisogno di venditori di fumo, hanno diritto di essere rappresentati da un sindacato che sappia fare seriamente il proprio mestiere e assumersi, quando è necessario, la responsabilità delle proprie scelte“.

