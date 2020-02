Coronavirus, a Catanzaro il collegio docenti si fa con Google Meet

Per evitare assembramenti, una scuola calabrese, l’IIS Vittorio Emanuele di Catanzaro diretto dalla preside Rita Elia, ha sperimentato efficacemente una interessante modalità di svolgimento del collegio docenti.

In sostanza i docenti divisi in gruppi e dislocati in varie aule attrezzate di schermo gigante in collegamento video con la presidenza utilizzando l’app Google Meet, hanno partecipato alla seduta collegiale in maniera interattiva.

La dirigente scolastica ha spiegato, introducendo l’assemblea, che l’iniziativa è coerente con le indicazioni del Ministero della Funzione Pubblica, che – a seguito dell’allerta covid-19 – ha invitato per quanto possibile ad utilizzare per attività in cui si prevede un alto numero di partecipanti, modalità smartworking. Non si tratta di una novità per la scuola catanzarese perché in altre occasioni la sperimentazione era stata avviata con un collegamento in videoconferenza destinato ai docenti in servizio in sedi distanti dall’istituto centrale, riuniti nella succursale.

Che cos’è il Coronavirus

Il 9 gennaio 2020 l’OMS ha dichiarato che le autorità sanitarie cinesi hanno identificato un nuovo ceppo di coronavirus mai identificato prima nell’uomo: il 2019-nCoV. Il virus è associato a un focolaio di casi di polmonite registrati a partire dal 31 dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella Cina centrale.

Le FAQ dell’Istituto Superiore di Sanità