Coronavirus, conferenza stampa di Conte: “Ancora un sacrificio, a casa fino al 3 maggio” [VIDEO]

Il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ufficializza quanto trapelato nelle ultime ore, prosegue il lockdown in tutta Italia: le misure di prevenzione volte a contrastare l’avanzare del coronavirus proseguiranno fino al 3 maggio.

Di conseguenza, per il mondo della scuola, rimangono attive le misure già previste fino al 13 aprile: dunque l’attività didattica in classe è sospesa, si proseguirà, dal 14 aprile, con la didattica a distanza, mentre le scuole saranno aperte solo per le attività ordinarie indifferibili.

In conferenza stampa, il premier annuncia che “non ci sono le condizioni di poter ripartire a pieno regime. Dal 14 aprile riapriamo librerie, cartolerie, negozi per bambini e qualche attività produttiva. Le misure decise dal governo “stanno funzionando e dando frutti. L’Italia si sta dimostrando un esempio, anche per altri Paesi, nelle misure per tutelare la salute. Non possiamo vanificare gli sforzi, se cedessimo adesso tutti i risultati potremmo perderli e sarebbe una grande frustrazione per tutti, dovremmo ripartire da capo con un aumento dei decessi. La nostra determinazione è allentare il prima possibile le misure per tute le attività produttive per far ripartire quanto prima in piena sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime: non siamo ancora nella condizione di farlo, dobbiamo attendere ancora”.

E poi sull’Europa: “Vedo che in Italia si dibatte giustamente di Mes. Ma deve svilupparsi con chiarezza, senza falsità. Il Mes esiste dal 2012, al contrario di quanto dicono Salvini e Meloni”.