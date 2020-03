Coronavirus, Conte in conferenza stampa: “Tanti soffrono, così li aiuteremo” [VIDEO]

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha annunciato l’adozione di nuove misure volte al contenimento del contagio dal coronavirus soprattutto dal punto di vista economico: “Lo Stato c’è. Abbiamo lavorato oggi con il ministro Gualtieri ad un provvedimento di grande impatto. Ho appena firmato un DPCM che gira ai comuni 4,3 miliardi che anticipa fondi dovuti a maggio. E con un’ordinanza altri 400 milioni vincolati per chi non ha soldi per fare spesa, ci saranno buoni spesa per generi alimentari. Faccio un appello alla grande distribuzione organizzata perché faccia un 5-10% di sconto a chi acquista con i buoni spesa. Dobbiamo costruire una catena della solidarietà, nessuno sarà lasciato solo. Stiamo facendo di tutto per ridurre fin quasi ad azzerare i tempi della burocrazia e far sì che entro il 15 aprile siano formalizzati i pagamenti per cassa integrazione e bonus”. La ministra Catalfo e l’Inps stanno lavorando senza sosta”.

E poi: “Oggi segnaliamo il numero più alto di guariti. Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino buone notizie”.

Con il premier anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri: “Necessario nessuno sia lasciato solo. Consentiamo a chi ne ha bisogno attraverso comuni e Terzo Settore di poter acquistare beni alimentari e di prima necessità”.