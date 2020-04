Coronavirus, dipendente dell’Usr Campania è morto. Gallo: “Onore a chi garantisce l’ordinaria amministrazione”

Il presidente della commissione Cultura della Camera, Luigi Gallo, in un tweet, rende omaggio al funzionario dell’Usr Campania morto per il coronavirus. L’esponente del Movimento Cinque Stelle scrive: “Si tratta di un momento difficile per tutte le istituzioni a lavoro in questa emergenza che garantiscono l’ordinario a tutte le scuole e ai lavoratori. Chi alza i toni o polemizza in questa fase è uno scellerato”.

