Coronavirus e scuole chiuse, Conte: “Ritorno alla normalità sarà graduale”

“Il Comitato tecnico scientifico ci invita a non abbassare la guardia. Dobbiamo programmare un ritorno alla normalità che deve essere fatto con gradualità e deve consentire a tutti, in prospettiva, di tornare a lavorare in sicurezza. Valorizzeremo ulteriormente i protocolli di sicurezza. Questo il nostro impegno. Vogliamo favorire le produzioni autarchiche delle mascherine e lo stiamo facendo, ma sulle mascherine e altri prodotti simili il mercato internazionale è completamente alterato e stiamo facendo a gomitate”.

Così il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende da chi è presente alla riunione, nel corso dell’incontro con le opposizioni.