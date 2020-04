Coronavirus, Mattarella agli italiani: vi sono vicino, supereremo insieme questo travagliato momento

In questo difficile momento, contrassegnato dai contagi da Coronavirus, il Capo dello Stato è vicino agli italiani: lo si legge in un “avviso” pubblicato il 1° aprile sul sito del Quirinale e destinato ai tanti cittadini che in queste ore stanno scrivendo a Sergio Mattarella.

Tanti italiani scrivono al Capo dello Stato

“Il Presidente Sergio Mattarella, in questo periodo di grave emergenza Covid-19, riceve quotidianamente – si legge nell’avviso pubblicato dal Quirinale – numerosa corrispondenza, soprattutto via e-mail, da parte di singoli cittadini, di sindaci, di associazioni, nella quale si esprimono considerazioni, preoccupazioni, suggerimenti, proposte, rilievi critici”.

A causa della mole di corrispondenza – soprattutto via e-mail – il Presidente della Repubblica ha deciso quindi di ringraziare collettivamente i cittadini, esprimendo loro la “sua personale vicinanza in questo periodo cosi travagliato della storia della nostra Repubblica, nella certezza che supereremo, assieme, questo difficile momento”.

Al telefono con il governatore Fontana

Qualche ora prima, Mattarella aveva avuto un colloquio telefonico con il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del suo sopralluogo all’ospedale allestito in Fiera a Bergamo.

Sono “orgoglioso di questa Italia”, ha detto il Capo dello Stato, come riferito dal governatore.

Fontana ha portato i saluti e i ringraziamenti del Capo dello Stato a tutti quelli che hanno lavorato alla costruzione del presidio avanzato che ha definito “un miracolo” costruito a tempo di record.