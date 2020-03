Coronavirus, question time alla Camera con il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina [VIDEO]

Question time alla Camera dei Deputati con l’intervento del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Questa volta, in via eccezionale a causa dell’emergenza coronavirus, ad ogni gruppo parlamentare è consentito presentare due interrogazioni.

Alle ore 18, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, tiene una informativa sull’emergenza epidemiologica.

Sono sei le interrogazioni alla quale il ministro Azzolina risponde: iniziative volte a strutturare e agevolare l’utilizzo della didattica a distanza (Casa – M5s); iniziative volte a garantire agli studenti parità di accesso alla didattica a distanza, anche attraverso la formazione informatica del corpo docente (Fornaro – Leu); monitoraggio del funzionamento della didattica a distanza sul territorio nazionale e misure a sostegno di associazioni che collaborano con le scuole ai fini di un’offerta educativa complementare (Fusacchia – Misto-Cd-Ri-+Europa); strumenti volti a garantire agli studenti meno abbienti dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza (Piccoli Nardelli – PD); iniziative volte a prevedere, in relazione al monitoraggio sulle scuole non abilitate alla didattica a distanza, misure compensative a favore degli studenti, con particolare riferimento alle situazioni di disabilità e al previsto svolgimento degli esami di Stato (Casciello – FI); iniziative volte a garantire alle famiglie l’esenzione dal pagamento delle rette scolastiche nonché chiarimenti in ordine alla conclusione dell’anno scolastico (Lollobrigida – Fd’I).

Iniziative volte a strutturare e agevolare l’utilizzo della didattica a distanza (Casa – M5s)

