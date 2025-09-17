Corri la Vita 2025: la comunità Erasmus+ scende in pista per sport e solidarietà

Firenze si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più partecipate e sentite del panorama italiano: Corri la Vita 2025. Domenica 28 settembre, tra le strade e le piazze del capoluogo toscano, decine di migliaia di persone correranno per sostenere la ricerca e la prevenzione del tumore al seno, in un evento che unisce sport, beneficenza e partecipazione popolare.

Tra i protagonisti ci sarà anche la comunità Erasmus+, presente con la propria squadra ufficiale coordinata dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE. Un gruppo variegato, formato da studenti, insegnanti, docenti universitari, dirigenti scolastici e adulti in formazione che hanno vissuto, stanno vivendo o vivranno l’esperienza Erasmus. Un modo concreto per rendere visibile una comunità internazionale e vitale, capace di connettere istruzione e sport sotto il segno della solidarietà.

Il via alla corsa è fissato alle 9.15 dal Piazzale Lincoln, all’interno del Parco delle Cascine. Qui sarà attivo già dalle 8 del mattino lo stand Erasmus+, punto di riferimento per ricevere informazioni sul Programma, incontrare lo staff INDIRE e ritirare gadget dedicati. Sempre qui i partecipanti iscritti nella squadra Erasmus potranno ritirare il pacco gara.

La presenza di Erasmus+ a Corri la Vita si inserisce nella cornice della Settimana europea dello Sport e conferma l’impegno, giunto ormai al settimo anno consecutivo, nel promuovere valori comuni come inclusione, benessere e cittadinanza europea. Non mancherà inoltre un riconoscimento speciale: il premio Erasmus, destinato al primo classificato della squadra.

C’è ancora tempo per entrare a far parte del gruppo ufficiale Erasmus+: le iscrizioni sono aperte fino al 28 settembre. Per farlo è necessario registrarsi sul sito www.corrilavita.it e comunicare il proprio numero di iscrizione all’Agenzia Erasmus+ INDIRE tramite il link dedicato. Poi non resta che indossare le scarpe da corsa e presentarsi sulla linea di partenza: la solidarietà corre più veloce insieme.