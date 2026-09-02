Corri la vita 2026, Erasmus+ Indire in squadra a Firenze per la corsa benefica

Domenica 27 settembre la comunità Erasmus+ sarà protagonista a Firenze, alla partenza della più grande manifestazione sportiva e solidale d’Italia: Corri la vita, edizione 2026. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla squadra Erasmus+ alla corsa benefica, che attraverserà le strade del capoluogo toscano con arrivo in Piazza della Signoria. Si prevede la partecipazione di decine di migliaia di persone, che partiranno la mattina alle 9,15 dal Piazzale Lincoln del Parco delle Cascine.

L’evento e la partecipazione di Erasmus+

La manifestazione si svolge nell’ambito della Settimana europea dello Sport e vede l’Agenzia Erasmus+ Indire partecipare per l’ottavo anno consecutivo. Si tratta di un’importante occasione per rafforzare il legame tra il mondo dello sport e quello dell’istruzione in chiave europea, valorizzando le esperienze dei protagonisti del Programma e rendendo visibile una comunità viva e coinvolta, capace di unire esperienze locali e internazionali attraverso la partecipazione condivisa a un evento di grande richiamo popolare come Corri la vita.

Solidarietà e squadra Erasmus

La corsa prevede la raccolta fondi per la cura e la prevenzione del tumore al seno, un aspetto che avvicina l’iniziativa ai valori di inclusione e solidarietà propri del Programma. L’Agenzia parteciperà con la squadra Erasmus, ai nastri di partenza con studenti, insegnanti, docenti e dirigenti che hanno vissuto un’esperienza Erasmus+, passata, presente o futura, per rendere ancora più visibile il legame tra la mobilità europea e i valori di solidarietà che animano la manifestazione fiorentina. Nell’occasione verrà assegnato il premio Erasmus al miglior classificato della squadra.

Come partecipare

La mattina dell’evento sarà presente un’area Erasmus+ alla partenza della corsa, nel Piazzale Lincoln del Parco delle Cascine, con lo staff dell’Agenzia a disposizione dalle ore 8 per far conoscere le opportunità del Programma e distribuire alcuni gadget dedicati.

Per entrare a far parte della squadra Erasmus occorre seguire alcuni semplici passaggi: iscriversi sulla pagina web ufficiale di Corri la vita, comunicare il numero di iscrizione a Erasmus+ Indire tramite l’apposito link dedicato, partecipare domenica 27 settembre alla manifestazione e ritirare il pacco gara allo stand Erasmus+ Indire allestito nel Parco delle Cascine. Chi taglierà per primo il traguardo nella squadra Erasmus riceverà il premio Erasmus.