Corsi abilitanti 60 CFU, classi di concorso e atenei [Aggiornato con Venezia]

Il tanto atteso Dpcm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre.
SCARICA IL DECRETO
Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.
Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.
Ricordiamo che a breve l’Anvur deve decidere se accreditare o meno il centro multidisciplinare avviato dagli atenei.
Quali classi di concorso nelle varie Università?
Ogni Università attiverà i percorsi per alcune classi di concorso. Ecco la lista dei vari atenei, divisi per regione, con le relative classi di concorso per cui hanno chiesto accreditamento in base a ciò che si sa al momento, con gli ultimi aggiornamenti:
ABRUZZO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A19 FILOSOFIA E STORIA
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO (TEDESCO)
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
B02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)
B17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
Università di Chieti e Pescara:
- A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A19 FILOSOFIA E STORIA
- A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI) per la classe A24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- AA24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE)
- AC24 LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO) per la classe di concorso A25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado
- AA 25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
- A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
- A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
- A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
- A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
- A54 STORIA DELL’ARTE
BASILICATA
CALABRIA
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Università Magna Graecia di Catanzaro
CAMPANIA
Università Suor Orsola Benincasa
EMILIA-ROMAGNA
|A001
|ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A011
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A013
|DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A018
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A020
|FISICA
|A022
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A026
|MATEMATICA
|A027
|MATEMATICA E FISICA
|A028
|MATEMATICA E SCIENZE
|A031
|SCIENZE DEGLI ALIMENTI
|A034
|SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A041
|SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A048
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A050
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|A051
|SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
|AB24
|LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
|AD24
|LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (TEDESCO)
|B003
|LABORATORI DI FISICA
|B011
|LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
|B016
|LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A022 – ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 – MATEMATICA
A027 – MATEMATICA E FISICA
A028 – MATEMATICA E SCIENZE
A047 – SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 – SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOGIA
AB24 – LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AC24 – LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
Conservatorio di musica Giovan Battista Martini: A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Università di Modena-Reggio Emilia:
- A-20 FISICA
- A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- A-26 MATEMATICA
- A-27 MATEMATICA E FISICA
- A-28 MATEMATICA E SCIENZE
- A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
- A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
- A-42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
- A-47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
- A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
- A-60 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
- B-15 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
- B-16 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
- B-17 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
|A-01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A-11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A-13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A-17 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A-18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A-19 FILOSOFIA E STORIA
|A-20 FISICA
|A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A-23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)
|A-26 MATEMATICA
|A-27 MATEMATICA E FISICA
|A-28 MATEMATICA E SCIENZE
|A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
|A-45 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
|A-46 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
|A-48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A-49 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)
|AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
|AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)
|AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
|AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)
|AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)
|AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
|AE24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO)
|BB02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (INGLESE)
|BC02 CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
|B012 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE
|B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
|B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA
FRIULI VENEZIA GIULIA
A07 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (SPAGNOLO)
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SPAGNOLO)
A26 MATEMATICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A11
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A15
|DISCIPLINE SANITARIE
|A18
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A20
|FISICA
|A22
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A27
|MATEMATICA E FISICA
|A28
|MATEMATICA E SCIENZE
|A34
|SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A50
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
LAZIO
A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A005 DESIGN DEL TESSUTO E DELLA MODA
A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE
A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A014 DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE
A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019 FILOSOFIA E STORIA
A021 GEOGRAFIA
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 MATEMATICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A037 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A054 STORIA DELL’ARTE
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A061 TECNOLOGIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI MULTIMEDIALI
A062 TECNOLOGIE E TECNICHE PER LA GRAFICA
AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
AC24 LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)
AD24 LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)
AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
B023 LAB SERVIZI SOCIO-SANITARI
Università di Roma Tor Vergata – Unint
Università La Sapienza di Roma:
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A019 FILOSOFIA E STORIA
A022 ITALIANO, STORIA, ED. CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
AB24 LINGUA E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019 FILOSOFIA E STORIA
A020 FISICA
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI)
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A053 STORIA DELLA MUSICA
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
B015 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12 DISCIPLINE LETTERARIE
|A13 DISCIPLINE LETTERARIE LATINO E GRECO
|A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A19 FILOSOFIA E STORIA
|A21 GEOGRAFIA
|A22 ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA
|A23 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA
|A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE
|A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
|A26 MATEMATICA
|A27 MATEMATICA E FISICA
|A28 MATEMATICA E SCIENZE
|A45 SCIENZE ECONOMICO – AZIENDALI
|A46 SCIENZE GIURIDICO – ECONOMICHE
|A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A01 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A03 DESIGN DELLA CERAMICA
|A04 DESIGN DEL LIBRO
|A07 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
|A08 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA
|A10 DISCIPLINE GRAFICO – PUBBLICITARIE
Uni Camillus
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIOE SECONDARIA DI II GRADO
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
B011 LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
LIGURIA
Conservatorio G. Puccini di La Spezia
LOMBARDIA
Università di Milano La Statale
Università Cattolica Sacro Cuore
MARCHE
|A001
|ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A011
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012
|DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
|A018
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A019
|FILOSOFIA E STORIA
|A021
|GEOGRAFIA
|A022
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A041
|SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A045
|SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
|A046
|SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
|A048
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
|A049
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A054
|STORIA DELL’ARTE
|A060
|TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A065
|TEORIA E TECNICA COMUNICAZIONE
|AA24
|LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
|AA25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
|AB24
|LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
|AB25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE)
|AC24
|LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
|AC25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (SPAGNOLO)
|AD24
|LINGUA E CULT STRANIERA (TEDESCO)
|AD25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
|AE24
|LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO)
|AI24
|LINGUA E CULT STRANIERA (CINESE)
|BA02
|CONV LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
|BB02
|CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)
|BC02
|CONV LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
|BD02
|CONV LINGUA STRANIERA (TEDESCO)
|BE02
|CONV LINGUA STRANIERA (RUSSO)
|BI02
|CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (CINESE)
|AA24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
|AB24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
|AC24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
|AD24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
|A018
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A011
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012
|DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO
|A013
|DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A022
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A050
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|A026
|MATEMATICA
|A048
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
|A045
|SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
|A046
|SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
Conservatorio di Musica Gioachino Rossini di Pesaro:
- A29 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
- A30 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- A53 – STORIA DELLA MUSICA
- A59 – Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza
- A63 – TECNOLOGIE MUSICALI
- A64 – TEORIA, ARMONIA E COMPOSIZIONE
- AA55 – ARPA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AA56 – ARPA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AB55 – CHITARRA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AB56 – CHITARRA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AC55 – CLARINETTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AC56 – CLARINETTO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AD55 – CORNO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AD56 – CORNO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AE55 – FAGOTTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AE56 – FAGOTTO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AF55 – FISARMONICA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AF56 – FISARMONICA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AW55 – FLAUTO TRAVERSO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AG56 – FLAUTO TRAVERSO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AH55 – OBOE (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AH56 – OBOE (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AI55 – PERCUSSIONI (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AI56 – PERCUSSIONI (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AJ55 – PIANOFORTE (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AJ56 – PIANOFORTE (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AK55 – SASSOFONO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AK56 – SASSOFONO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AL55 – TROMBA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AL56 – TROMBA (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AM55 – VIOLINO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AM56 – VIOLINO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AN55 – VIOLONCELLO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AN56 – VIOLONCELLO (strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado)
- AO55 – CANTO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AP55 – CONTRABBASSO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AQ55 – ORGANO (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
- AS55 – VIOLA (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado)
MOLISE
A001 ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E DELL’INDUSTRIA, SCENOTECNICA
A010 A010-DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A015 DISCIPLINE SANITARIE
A017 DISEGNO E STORIA DELL’ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A020 FISICA
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A032 SCIENZE DELLA GEOLOGIA E DELLA MINERALOGIA
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
B020 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA
B021 LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA
PIEMONTE
A008 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA;
A009 DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE;
A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE;
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO;
A012 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO;
A014 DISCIPLINE PLASTICHE SCULT. SCENOPLASTICHE;
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE;
A019 FILOSOFIA E STORIA;
A020 FISICA;
A022 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO;
A023 LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA (ALLOGLOTTI);
A024 A/B/C/D LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO);
A025 A/B/C/D LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FRANCESE, INGLESE, SPAGNOLO, TEDESCO);
A026 MATEMATICA;
A027 MATEMATICA E FISICA;
A028 MATEMATICA E SCIENZE;
A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE;
A040 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE;
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE;
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE;
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO;
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE;
A054 STORIA DELL’ARTE
Università del Piemonte Orientale
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino
PUGLIA
A001 ARTE E IMMAGINE SC. I GR.
A007 DISCIPLINE AUDIOVISIVE
A010 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR
A013 DISCIPL LETTERARIE, LATINO E GRECO
A014 DISCIP PLAST. SCUL. SCENOPLAST.
A016 DISEG ARTIST MODELLAZ ODONTOTEC
A017 DISEG STORIA ARTE ISTITUTI II GR
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A019 FILOSOFIA E STORIA
A020 FISICA
A021 GEOGRAFIA
A022 ITAL.,STORIA,ED.CIVICA,GEOG.SC.I GR
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A037 COSTRUZ TECNOL E TECN RAPPR GRAFICA
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (INF)
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE (ING)
A042 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049 SC. MOT. E SPORT. SC. I GR.
A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG
A054 STORIA DELL’ARTE
A060 TECNOLOGIA SC. I GR.
A061 TECNOL E TECN COMUNICAZ MULTIMEDIA
A062 TECNOL E TECNICHE PER LA GRAFICA
AA24 LINGUA E CULT STRANIERA (FRANCESE)
AA25 LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AB25 LINGUA STRANIERA (INGLESE)
AC24 LINGUA E CULT STRANIERA (SPAGNOLO)
AC25 LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)
B011 LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE
B020 LAB SERV ENOGASTRON, SETT CUCINA
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A052 SCIENZE, TECNOL E TECN PROD ANIMALI
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A012 DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR
A026 MATEMATICA
A027 MATEMATICA E FISICA
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A050 SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG
AB24 LINGUA E CULT STRANIERA (INGLESE)
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)
AD25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (TEDESCO)
B011 LAB SCIENZE E TECNOL AGRARIE
B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA
B012 LAB SCIENZE E TECNOL CHIM MICROBIOL
|A011
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A012
|DISCIPLINE LETTERARIE E ISTITUTI II GRADO
|A018
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A019
|FILOSOFIA E STORIA
|A020
|FISICA
|A022
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|AA25
|LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (FRANCESE)
|A026
|MATEMATICA
|A027
|MATEMATICA E FISICA
|A034
|SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
|A028
|MATEMATICA E SCIENZE
|A048
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO
|A049
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A054
|STORIA DELL’ARTE
|AB24
|LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) II GRADO
|A050
|SCIENZE NATURALI, CHIMICA E BIOLOGIA
|BA02
|CONVERSAZIONE LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
|A008
|DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO, SCENOTECNICA
|A009
|DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE, SCENOGRAFIA
|A010
|DISCIPLINE GRAFICO PUBBLICITARIE
|AB25
|LINGUA STRANIERA (INGLESE) I GRADO
SARDEGNA
- A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO;
- A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI II GRADO;
- A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE);
- AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (FRANCESE);
- AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE);
- A020 FISICA;
- A026 MATEMATICA;
- A027 MATEMATICA E FISICA;
- A028 MATEMATICA E SCIENZE;
- A037 COSTRUZIONE TECNOLOGICA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA;
- A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE;
- A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE;
- A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE II GRADO;
- A049 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
- A050 SCIENZE NATURALI CHIMICHE E BIOLOGICHE
- A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO;
SICILIA
A027 MATEMATICA E FISICA
A028 MATEMATICA E SCIENZE
A011 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A012 DISCIPLINE LETTERARIE ISTITUTI DI 2° GRADO
A013 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A022 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
A054 STORIA DELL’ARTE
AA24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (FRANCESE)
AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (FRANCESE)
AB24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE)
A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
AC24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (SPAGNOLO)
BB02 CONV LINGUA STRANIERA (INGLESE)
A051 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A031 SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (SPAGNOLO)
A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A050 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A020 FISICA
A026 MATEMATICA
A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
A040 TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE
A019 FILOSOFIA E STORIA
AB25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (INGLESE)
AD24 LINGUA E CULTURA STRANIERA (TEDESCO)
A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
Università di Enna Kore
Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina
TOSCANA
A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A47 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A13 DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
A18 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
A19 FILOSOFIA E STORIA
A20 FISICA
A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AA24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, FRANCESE
AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, INGLESE
AC24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, SPAGNOLO
AD24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, TEDESCO
A26 MATEMATICA
A27 MATEMATICA E FISICA
A28 MATEMATICA E SCIENZE
A34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A40 SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
A42 SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE
A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE, BIOLOGICHE
A51 SCIENZE, TECNOLOGIE E TECNICHE AGRARIE
|A11
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A13
|DISCIPLINE LETTERARIE, LATINO E GRECO
|A18
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A19
|FILOSOFIA E STORIA
|A20
|FISICA
|A22
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|AA24
|FRANCESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|AB24
|INGLESE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|AA25
|FRANCESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
|AB25
|INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
|A26
|MATEMATICA
|A27
|MATEMATICA E FISICA
|A28
|MATEMATICA E SCIENZE
|A47
|SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A50
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|BA02
|CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA (FRANCESE)
Università per stranieri di Siena:
TRENTINO
A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 15 POSTI
A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 20 POSTI
A19 FILOSOFIA E STORIA 10 POSTI
A20 FISICA 5 POSTI
A22 ITALIANO, STORIA GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 30 POSTI
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – INGLESE 10 POSTI
A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – INGLESE 15 POSTI
A24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO – TEDESCO 10 POSTI
A25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TEDESCO 15 POSTI
A26 MATEMATICA 5 POSTI
A27 MATEMATICA E FISICA 20 POSTI
A28 MATEMATICA E SCIENZE 20 POSTI
A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 15 POSTI
A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 15 POSTI
UMBRIA
|A08 DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA;
|A10 DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE
|A41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A26 MATEMATICA
|A27 MATEMATICA E FISICA
|A50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|AA25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FRANCESE)
|AB24 LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (INGLESE)
|AC25 LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SPAGNOLO)
|A11 DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A48 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
VENETO
|A01
|ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A11
|DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO
|A12
|DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A22
|ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A54
|STORIA DELL’ARTE
|A18
|FILOSOFIA E SCIENZE UMANE
|A19
|FILOSOFIA E STORIA
|AA24
|FRANCESE
|AB24
|INGLESE
|AC24
|SPAGNOLO
|AD24
|TEDESCO
|AE24
|RUSSO
|A48
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO
|A49
|SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
|A26
|MATEMATICA
|A27
|MATEMATICA E FISICA
|A28
|MATEMATICA E SCIENZE
|A41
|SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
|A47
|SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE
|A50
|SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
|A45
|SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI
|A46
|SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE
|A15
|DISCIPLINE SANITARIE
|A31
|SCIENZE DEGLI ALIMENTI
A-25 FRANCESE – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-25 INGLESE – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-25 SPAGNOLO – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-25 TEDESCO – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A-30 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A-34 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
A-37 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI, TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
A-41 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE A-50 SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE
A-53 STORIA DELLA MUSICA
A-54 STORIA DELL’ARTE
AB56 CHITARRA – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AG56 FLAUTO – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AI56 PERCUSSIONI – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
AJ56 PIANOFORTE – STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A-60 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A-63 TECNOLOGIE MUSICALI
A-64 TEORIA, ANALISI E COMPOSIZIONE
A-70 ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA
Università telematiche
A-48
A-24
A-45
A-46
A-60
A-28
A-49
A-18
A-12