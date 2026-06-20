Cosa serve per entrare in graduatoria ATA nel settore scuola?

Per gli aspiranti che desiderano accedere nelle graduatorie del personale ATA è necessario avere i titoli richiesti per ogni singolo profilo al quale s’intende partecipare, oltre alla CIAD (Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale) prevista per tutti profili ad eccezione del profilo di collaboratore scolastico (ex bidello).

Graduatorie ATA

L’accesso come personale ATA nel settore scolastico prevede tre fasce di graduatorie:

• La prima fascia, definita come graduatoria 24 mesi, il cui aggiornamento è previsto annualmente, è riservata esclusivamente al personale che ha svolto almeno 24 mesi di servizio nella scuola statale e dalla quale l’amministrazione attinge per le assunzioni a tempo indeterminato;

• La seconda fascia a esaurimento, istituita nel 2001 con il decreto 75 è costituita dal personale con almeno trenta giorni di servizio nel profilo richiesto. Dette graduatorie proprio perché a esaurimento non è possibile accedervi;

• La terza fascia, oggi rappresenta l’unica via d’accesso per chi intende lavorare nella scuola o nei convitti nazionali come personale ATA e non ha alcuna esperienza in merito. Le graduatorie di terza fascia sono aggiornate ogni tre anni, considerato che l’ultimo aggiornamento è stato effettuato nel 2024, il prossimo aggiornamento è previsto nel 2027.

Profili professionali che interessano il settore scuola

Con la riforma introdotta dal CCNL 2019/2021 sono state riviste le aree del precedente contratto e introdotto il profilo dell’operatore scolastico al fine di garantire un supporto specifico agli alunni disabili.

I profili che operano nelle istituzioni scolastiche sono:

• Collaboratore scolastico

• Operatore scolastico e operatore dei servizi agrari

• Assistente amministrativo

• Assistente tecnico

Requisiti

Per ogni profilo l’allegato A al CCNL 2019/2021 indica i titoli di studio necessari:

• Per il profilo di collaboratore scolastico occorre avere: Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi

• Per il profilo si operatore scolastico occorre avere: Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, certificazione di competenze socio-assistenziali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, o un Diploma di qualifica triennale o un “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi

• Per il profilo di operatore dei servizi agrari occorre avere: Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

• Per il profilo di Assistente amministrativo occorre avere: Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

• Per il profilo di assistente tecnico occorre avere: Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata in modalità telematica accedendo al portale POLIS per accedere al quale oltre a registrarsi nel sito ministeriale occorre avere una delle seguenti identità digitali lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica) e compilare la domanda scegliendo una sola provincia e indicando 30 istituzioni scolastiche.