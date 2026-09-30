Costituzione a scuola, le iniziative di Camera e Senato per l’anno scolastico in corso

La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica e il Ministero dell’Istruzione e del Merito rinnovano il loro impegno nel diffondere tra studentesse e studenti i valori e i contenuti della Costituzione, a supporto dell’insegnamento dell’Educazione civica. Il pacchetto di iniziative si articola su tre livelli scolastici, dalla primaria alle superiori, con concorsi e percorsi formativi differenziati.

Le scuole superiori: tre percorsi

Per le secondarie di secondo grado sono previste tre iniziative. Il concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione” chiede agli studenti di tutte le classi di realizzare un elaborato digitale sulla storia e il contenuto della Carta. “Dentro il Senato. Conoscere, discutere, deliberare” coinvolge invece le classi terze e quarte in un confronto diretto con l’attività parlamentare: gli studenti individuano un tema di interesse generale e arrivano a redigere un vero e proprio disegno di legge, in un’attività che può rientrare nei percorsi di formazione scuola-lavoro. La “Giornata di formazione a Montecitorio” permette infine agli studenti dell’ultimo biennio di vivere un’esperienza diretta alla Camera, con la simulazione dei lavori di una commissione e un incontro-dibattito con deputati.

Le medie: due concorsi sui diritti

Per la scuola secondaria di primo grado sono previsti “Testimoni dei Diritti“, organizzato dal Senato, che chiede di approfondire uno o più articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani e di verificarne l’attuazione sul proprio territorio, e “Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia“, promosso dalla Camera, dove gli studenti illustrano in forma multimediale alcune parole chiave della democrazia; i lavori selezionati vengono poi pubblicati sul sito giovani.camera.it per una votazione online che decreta le classi vincitrici.

La primaria: “Vorrei una legge che…”

Al concorso Parlawiki possono partecipare anche le classi quinte della scuola primaria, a cui si rivolge pure “Vorrei una legge che…“, organizzato dal Senato: i ragazzi individuano un tema di loro interesse, elaborano titolo e articoli di un disegno di legge e lo illustrano con una modalità espressiva a scelta. Tutte le informazioni e i bandi sono disponibili sui siti giovani.camera.it e senatoragazzi.it.