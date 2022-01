Covid, presto gli alunni contagiati asintomatici torneranno in classe col tampone della farmacia. Sileri: troppa burocrazia [PUNTO]

Ora si può dire con certezza: nel mese di febbraio entreranno in vigore delle nuove regole sulla gestione del Covid nelle scuole e renderanno anche meno stringente il possesso del Green pass per la presenza in alcuni luoghi dove oggi è ritenuto indispensabile. La conferma è arrivata il 27 gennaio dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: dopo l’annuncio della settimana scorsa, quando Sileri aveva parlato già di “rimodulazione delle regole attorno ai vaccini e al Green pass”, il sottosegretario ha detto che “l’alta percentuale di vaccinati e il virus meno temibile ci permettono” di dire che “nelle prossime settimane ci sarà un cambiamento radicale della nostra vita, un progressivo ritorno alla completa normalità”.

Sileri: basta con gli isolamenti

Per il rappresentante del Governo Draghi, è ormai assodato che “circolazione del virus” sia oggi “un po’ meno temibile rispetto alla variante delta”: questo ci permette “la rimodulazione di alcune regole e la rimozione della burocrazia che – ha spiegato Sileri – oggi serve per l’uscita dagli isolamenti”.

Tra le novità che dobbiamo aspettarci, ha continuato il sottosegretario, è la modifica della “durata del Green pass per chi ha completato il ciclo vaccinale”.

Poi Sileri ha sottolineato che “bisogna anche rimodulare le regole per la scuola visto che anche tra i ragazzi e le ragazze aumentano i vaccinati. I provvedimenti verranno fatti sulla base dei dati ma direi che ormai ci siamo”.

Il medico ha quindi annunciato che non “servirà avere un obbligo per tutti: bisognerà, nel tempo, passare ad una vaccinazione per il Covid fatta come quella per l’influenza, ovvero rivolgendosi soprattutto alle categorie più fragili. Anche questo però ce lo diranno i dati”.

Ricchiuti (Fdi): sì alle stesse regole per tutti

Da una larga fetta della maggioranza, Lega in testa, del resto giungono dichiarazioni dello stesso tenore di quelle pronunciate da Sileri.

E pure dall’opposizione. Molto polemico è Lino Ricchiuti, viceresponsabile del Dipartimento Imprese e Mondi produttivi di Fratelli d’Italia: “Se chiunque può entrare in Italia dal primo febbraio, perché gli italiani per lavorare e spostarsi devono usare super green pass? Il senso logico di tutte queste oppressioni sul popolo italiano qual è? Perché non le stesse regole per tutti?”, ha sottolineato Ricchiuti.

Il riferimento è anche alla scuola, dove gli alunni vanno in quarantena in base all’età: con una disparità enorme tra gli alunni dell’infanzia (un solo contagiato per andare tutti in DaD) e il secondo ciclo (tre studenti per andare in DaD): tra i più piccoli, ci sono casi, oggi, che a seguito di contagi continui rimangono a casa per molti più giorni dei dieci canonici.

In arrivo la Circolare

Sembra che sia imminente una Circolare prodotta dai ministeri dell’Istruzione e della Salute, che andrebbe a cancellare, solo per gli asintomatici, l’obbligo di presentazione del certificato medico per rientrare in classe dopo il Covid: dovrebbe bastare, queste sono le ultime indiscrezioni, un semplice tampone negativo e nemmeno molecolare di una struttura pubblica. In pratica, per chi non ha subito ripercussioni a seguito del contagio, potrebbe addirittura bastare un test negativo della farmacia.

Di sicuro, rimarrà in vita la differenza tra allievi vaccinati o guariti dal Covid e chi non lo è. Come è molto probabile la riduzione delle quarantene da dieci a sette giorni.

Una delle novità più importanti sarebbe, poi, quella di cancellare l’ossessione dei test rino-faringei: basta tamponi, se non per il rientro sui banchi dopo l’infezione.

Le decisioni sarebbero giunte al termine di un confronto tra i rappresentanti delle Regioni, del ministero della Salute, del Consiglio superiore di sanità e dell’Istituto superiore di sanità.