Covid scuola, Figliuolo annuncia: “Screening diffuso grazie a team e laboratori militari”

Terze dosi per tutti e screening nelle scuole. È questo il piano del commissario straordinario Figliuolo per combattere il Covid in quello che si preannuncia come un inverno difficile. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’ il generale spiega come fare con le scuole:

“Prima della pausa natalizia, il personale militare ha effettuato oltre 18mila tamponi in 470 istituti scolastici. La Difesa sta attualmente impiegando a sostegno delle Regioni una parte importante delle proprie risorse di personale e di strutture specializzate, che operano in un ampio spettro di attività. Lo screening è una di queste. Ogni Regione metterà a punto un dispositivo e grazie alla grande disponibilità del ministro delle Difesa Guerini avremo il supporto dei team e dei laboratori militari”.

Figliuolo ha poi affrontato il tema delle mascherine per il personale scolastico:

“Il governo ha stanziato 5 milioni di euro che saranno impiegati per l’acquisto di mascherine Ffp2 da distribuire a chi svolge attività scolastiche e didattiche a favore dell’infanzia, e a chi è a contatto con alunni esonerati dall’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Insieme al ministero dell’Istruzione si procederà a definire nel dettaglio l’esigenza”.