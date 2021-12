Covid scuola, Giannelli (Anp): “Compiti dell’esercito: tamponi tempestivi e tracciamento”

In un’intervista rilasciata al ‘Sole 24 Ore’ il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli ha parlato della situazione dei contagi a scuola e della gestione che si dovrà avere in futuro:

“Se non si migliora, qualsiasi protocollo per gestire il Covid nelle scuole, salvando le lezioni in presenza, è destinato a rimanere inattuato. È impensabile che sui presidi ricadano anche le inadempienze dei dipartimenti di prevenzione. Stiamo entrando nei mesi invernali e i contagi, purtroppo, sono in risalita, anche tra i giovani tra i 5 e gli 11 anni, non vaccinati. I sieri proteggono, auspico campagne di comunicazione a tappeto sui benefici dei vaccini”.

Il presidente dell’Anp parla poi delle mosse da adottare per ridurre il ricorso alla Dad:

“L’esercito e il generale Figliuolo dovranno essere subito operativi e risolvere due questioni su cui, finora, moltissime Asl hanno fallito, o non sono riuscite fino in fondo. Garantire un testing tempestivo e in caso di contagio, far partire all’istante il tracciamento che permette l’individuazione dei contatti del positivo”.