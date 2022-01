Covid scuola, Giannelli: “gestione dei casi positivi complessa, chiediamo semplificazioni”

Sulla questione degli alunni contagiati, dei vaccinati e della gestione della quarantena, è intervenuto anche il presidente Anp Antonello Giannelli.

Giannelli ha dichiarato: “Trovo positivo che le disposizioni introdotte con il Decreto-legge 4/2022 diano avvio a un percorso di normalizzazione nella gestione della pandemia e che le famiglie degli alunni vaccinati possano finalmente fruire di vantaggi tangibili. È parimenti apprezzabile che sia finalmente lo Stato, come chiedevamo da tempo, a farsi carico sia del costo delle mascherine FFP2 utilizzate dagli alunni e dal personale in auto sorveglianza che di quello dei test antigenici rapidi anche per gli alunni delle scuole primarie”.

E Continua: “Devo constatare, però, che la gestione dei casi positivi da parte dei dirigenti delle scuole non risulta per nulla semplificata ma, al contrario, è stata resa ancora più complessa. Chiedo quindi che il Governo proceda quanto prima a introdurre tale semplificazione e che il controllo previsto dall’articolo 30, comma 1 del decreto-legge del 27 gennaio sia reso praticabile mediante apposita funzionalità del SIDI, così come già avvenuto per il personale”.