Diretta video

Prima Ora | Notizie scuola del 6 maggio 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Studenti e genitori
06.05.2026

Crans-Montana, il medico ai compagni dei ragazzi ustionati: “Andate con loro in palestra, motivateli, decidete anche voi del loro futuro”

Redazione
Indice
Le ustione e la riabilitazione

Ventiquattro mani da ricostruire. È l’immagine che Franz Baruffaldi Preis, direttore del Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano, ha usato per spiegare ai genitori degli studenti del liceo Virgilio la portata di ciò che i suoi chirurghi hanno affrontato in questi mesi. Un incontro voluto dall’associazione “I Virgiliani” per fare il punto sulle condizioni dei quattro alunni dell’istituto coinvolti nell’incendio di Crans-Montana.

Le ustione e la riabilitazione

Tutti e dodici i ragazzi feriti nell’incendio presentano ustioni gravi distribuite in modo simile: dorso, mani e gambe. Alcuni di loro hanno già subito tra le 18 e le 20 operazioni. In certi momenti i chirurghi hanno temuto di non farcela: per la ricostruzione delle sole mani è stato necessario un quantitativo di tessuto pari a quello che ricopre una coscia, prelevato dalla Banca dei Tessuti del Niguarda.

Nelle prossime settimane anche gli ultimi tre pazienti potranno tornare a casa, ma è proprio lì che inizia la fase più delicata. Il chirurgo ha sottolineato quanto sarà determinante l’impegno quotidiano nel seguire il percorso riabilitativo: massaggi, palestra, creme, guaine compressive. “Se il ragazzo si lascia andare, le cicatrici vincono la battaglia”, ha avvertito, precisando che la finestra temporale utile è limitata a circa un anno: dopo, i tessuti diventano rigidi e l’unica strada è un nuovo intervento. Il medico ha lanciato un appello diretto ai compagni di classe: “Anche voi potrete decidere del loro futuro, motivandoli. Sarebbe bellissimo se i compagni di classe trovassero del tempo per andare, ad esempio, con loro in palestra”.

Come riportato dal Corriere, sul fronte istituzionale, su proposta del deputato Giorgio Mulè, il governo starebbe valutando l’inserimento delle ustioni gravi tra le malattie rare, misura che garantirebbe la fornitura gratuita di alcuni ausili riabilitativi. Il primario ha anche ricordato che il decorso positivo non sarebbe stato possibile “se la Regione non avesse disposto il rientro immediato dalla Svizzera”.

CRANS MONTANA

Crans Montana, una sopravvissuta: “Al mio risveglio ho pronunciato il nome del prof e ho raccontato la sua prima lezione”

Crans-Montana, quattro studenti feriti riprendono le lezioni in DAD. Il preside: si naviga a vista, ma sono giorni di speranza

Crans-Montana, gli studenti di Milano ai compagni feriti: “Vi aspettiamo”. E citano Vasco: “Domani sarà meglio”

Incendio Crans Montana, i genitori di una delle vittime: “Un mese senza nostra figlia, ci resta solo la sua pagella”

Crans-Montana, il rientro a scuola di compagni e professori dopo la tragedia. La psicologa: spazi di ascolto in classe con degli esperti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Sciopero scuola 7 maggio, protestano anche gli studenti: “professionalizzazione” Tecnici è sfruttamento, ‘no’ a leva militare e governo Meloni

Alessandro Giuliani

Alunna in coma etilico in gita, Schettini: “Trovare docenti accompagnatori è difficoltoso, in quei giorni si è genitori di 25 ragazzi”

Redazione

Crans-Montana, il medico ai compagni dei ragazzi ustionati: “Andate con loro in palestra, motivateli, decidete anche voi del loro futuro”

Redazione

Niscemi, donati trecento libri ad una scuola. La dirigente scolastica: “Momento difficile per i ragazzi”

Redazione
vai alla ricerca avanzata