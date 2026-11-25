Brutto episodio in un liceo di Roma. In una classe una tenda abbastanza pesante è caduta addosso a due studenti, che sono finiti in ospedale. In questi minuti la comunità studentesca del liceo si sta mobilitando, per organizzando due scioperi in entrambe le sedi. Lo riporta Il Corriere della Sera.

La reazione

“Un ennesimo evento che dimostra i problemi della scuola pubblica italiana in materia di edilizia scolastica, risultato di anni di tagli e sottofinanziamenti”, questa l’opinione della Rete degli Studenti Medi.

“Quanto è successo è gravissimo”, così Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio “La tutela e la sicurezza della comunità scolastica non può essere oggetto di tagli”.

I due sono in codice giallo

Come appreso da Fanpage, non appena scattato l’allarme sul posto sono intervenute le ambulanze del pronto soccorso sanitario che hanno trasportato d’urgenza le persone rimaste ferite in due diversi ospedali della Capitale. Una volta accolti in pronto soccorso, è stato assegnato loro il codice giallo.

Il report di Cittadinanzattiva

È stato presentato a inizio settembre alla Camera dei Deputati il XXIV Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza nelle scuole italiane. Il quadro emerso è allarmante, i nostri edifici sono vecchi, costruiti in territori a rischio sismico e spesso senza certificazioni. Istituti poco sicuri, con crolli di intonaco e distacco di soffitti e solai che continuano a verificarsi e infortuni a studenti e personale scolastico. Inoltre poco più del 7% degli edifici è dotato di sistemi di raffrescamento nelle aule (tema attuale visto l’inizio delle lezioni). Insomma, una fotografia preoccupante quella mostrata da Cittadinanzattiva che propone anche 10 soluzioni per risolvere le criticità. A balzare all’occhio la cifra di 3 miliardi da investire: