Scuole insicure esposte a caldo e freddo, per Conte (M5s) si possono risanare coi 13 miliardi del ponte sullo Stretto e i 14 della Manovra per armi e difesa

“Con noi al governo cambierà totalmente la politica per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda la scuola. Lo abbiamo già dimostrato nel Conte due. Dobbiamo assolutamente prendere anche quei soldi immobilizzati sul ponte sullo Stretto, sono oltre tredici miliardi, mettiamoli nell’infrastruttura scolastica, dove sono i nostri figli, per garantire sicurezza alle scuole anche contro gli sbalzi della temperatura, fa freddo in inverno e fa caldo d’estate“. Sono le parole di Giuseppe Conte, leader del M5s, pronunciate a seguito dell’incontro, tenuto dal M5s martedì 10 novembre, con Flc-Cgil, Cisl Scuola, Snals, Anief, Gilda, Rete Nazionale istituti tecnici, UdS e Rete Studenti Medi.

Tutti, ha sottolineato Conte, “lamentano tagli dolorosissimi. Parliamo di quindicimila tra docenti e personale ATA nell’ultimo biennio. Mentre invece” al Governo “programmano quattordici miliardi per armi e difesa”.

Il numero uno dei pentastellati ritiene che occorra ormai “assolutamente intervenire, anche perché quest’ultimo decreto bollette è ridicolo: briciole per le famiglie, quasi nulla per le imprese”.

Anche per la scuola, Conte ha detto che “dobbiamo intervenire per laboratori scolastici linguistici e soprattutto prendiamo i soldi dove ci sono. Rivediamo integralmente il piano per il riarmo, prendiamo gli extra profitti da chi ha incassato profitti stratosferici a danno di tutti i cittadini e cerchiamo di dare una svolta al Paese”, ha sottolineato Conte.

A fare un resoconto sull’Istruzione italiana in difficoltà, dopo l’incontro con sindacati e associazioni di categorie e giovanili, sono stati anche i deputati del M5S Barbara Floridia, Luca Pirondini e Antonio Caso: “dopo quattro anni e cinque manovre di costante definanziamento e indebolimento del comparto scuola – hanno fatto sapere con una nota congiunta –, le principali criticità emerse riguardano i salari gravemente minati dall’inflazione, l’edilizia scolastica, il precariato, la riforma degli istituti tecnici, la mancanza di ascolto da parte del governo Meloni”.

“Noi – hanno continuato i pentastellati – continueremo a stare al fianco del mondo della scuola, a partire dalla mobilitazione di domani a Roma e dallo sciopero del prossimo 20 novembre. Ma il nostro impegno guarda molto oltre, alla costruzione di un programma del campo progressista che metta una scuola pubblica al centro dell’agenda politica, con più risorse, più personale e il contrasto netto a una visione della scuola subordinata a logiche privatistiche e di mercato. Meloni e Valditara hanno tradito la scuola pubblica. Spetterà a noi rimetterla in piedi”, hanno concluso i parlamentari del M5s