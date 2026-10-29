Edilizia scolastica, Valditara: “Dal 2022 a oggi messi a disposizione 5,1 miliardi di euro. Avviata riqualificazione e ristrutturazione del 25% delle scuole”

Attraverso un tweet sul suo profilo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato degli investimenti negli ultimi quattro anni sull’edilizia scolastica:

“Dal 2011 al 2022, cioè dal Governo Monti al Governo Draghi, passando per tutti i governi intermedi, le risorse stanziate a favore degli enti locali sono sei miliardi. Dal 2022 a oggi abbiamo investito o abbiamo reso disponibili qualcosa come oltre 5,1 miliardi di euro, altri ci saranno, abbiamo avviato la riqualificazione e la ristrutturazione in questi quattro anni del 25% del patrimonio scolastico italiano. Oltre il 30% degli edifici scolastici è stato coinvolto in questi quattro anni da attività edilizie. Pensate che lavoro imponente venendo dietro invece a un’incuria che è durata per troppi decenni”.