Una giornata come tante nelle aule delle scuole italiane, in un mercoledì frenetico affacciato tra i colori autunnali, il freddo pre-invernale e il profumo di merendine, misto a quello di libri e caramelle alla menta. Il tempo si è fermato: tra lezioni e interrogazioni, tra giochi e letture animate, tra Dante e Ulisse, tra Foscolo e Cartesio, la paura ha preso il sopravvento. Come durante una grande prova di evacuazione, tutti di corsa in giardino o negli spazi antistanti le scuole.

Insegnanti e studenti hanno vissuto un momento di forte impatto emotivo, che li ha proiettati in una dimensione solitamente vista in televisione o sui social. Senza volerlo, la scuola è diventata protagonista di un danno collaterale legato a un intervento esecutivo e preventivo sulla cybersicurezza fiacco e rallentato, in un contesto in cui in Italia si contano solo circa 100 tecnici esperti. Forse è mancata una rete tra scuole ed enti, che avrebbe permesso ai dirigenti scolastici di attuare un protocollo attivo per “disinnescare” il pericolo e la paura legati all’allarme cyber.

Una situazione drammatica, che ha messo alla prova dirigenti, insegnanti e studenti, trasformando un luogo sicuro e protetto in un posto potenzialmente pericoloso. Un evento che ha aperto una falla importante in quei luoghi di cultura dove si respira il profumo della conoscenza e dell’elevazione sociale e civica. L’allarme lanciato nelle scuole ha segnato un momento fondamentale per la comunità scolastica: quei luoghi da sempre considerati protetti e sicuri si sono proiettati nella dimensione grigia di un chiaroscuro che non assolve né si autoassolve.

Le aule abbandonano così la loro aura di libertà e sicurezza ed entrano nell’agone di una realtà perentoria, liquida e insicura. La mattina non avrà più l’oro in bocca per molte famiglie che affidano i propri figli a un’istituzione, quale è appunto la scuola, che rappresenta la sentinella e il pilastro di ogni Nazione. L’evento ha determinato un giro di boa dopo il quale nulla sarà come prima: al risveglio, insieme alle altre preoccupazioni, ci sarà anche il pensiero di quella telefonata che invita a prelevare i figli da scuola per un pericolo imminente, come quello di una bomba.

Quelle aule non sono più rassicuranti come prima: esiste la possibilità concreta che si trasformino in luoghi di pericolo e morte. Sarebbe stato quasi divertente fingere di fare la solita prova di evacuazione, dopo la merenda o prima, quando gli studenti seguono il percorso canonico e parlano del più e del meno: del vestito indossato dalla compagna di banco e del rossetto rosso porpora della professoressa di Arte.

No, nulla di tutto ciò è accaduto l’altra mattina. Qualcosa ha distorto la realtà, le abitudini e la tranquillità condivisa. Tutti sono scesi in giardino con la paura negli occhi. Nessuno ha parlato di pettegolezzi né di altre frivolezze. E perfino la professoressa di latino, fredda e antipatica, è diventata umana e rassicurante, consolando i suoi studenti tristi e ansiosi.

D’ora in avanti, le prove di evacuazione non avranno più il sapore di una pausa condivisa e gioiosa. Diventeranno un momento di silenzio, che si lascerà alle spalle l’antica e rassicurante spensieratezza.