“Se abbiamo gli insegnanti con gli stipendi più bassi d’Europa succede che abbiamo una diminuzione del livello degli insegnamenti, perché vanno a fare gli insegnanti quelli che non riescono a fare null’altro”: questa frase, pronunciata dal giornalista e scrittore Gianni Barbacetto a Filorosso, programma di Rai3, ieri sera, 17 novembre, sta facendo discutere.

“Quelli che possono fanno un altro lavoro. Il futuro è tremendo. I ragazzi che studiano oggi avranno una preparazione pessima. Voterei un Governo che raddoppi gli stipendi degli insegnanti”, ha aggiunto.

E la vocazione?

Le parole di Gianni Barbacetto riaprono una questione che accompagna da tempo il dibattito sulla scuola: quanto può costare la vocazione di un insegnante? Dietro la provocazione del giornalista c’è una questione tutt’altro che secondaria: una professione che richiede preparazione, responsabilità, aggiornamento continuo e una grande capacità di relazione non può diventare il ripiego di chi non ha alternative, ma nemmeno può essere sostenuta soltanto dalla passione di chi la esercita.

Su La Tecnica della Scuola abbiamo raccontato storie che restituiscono una fotografia ben diversa. Come quella del dipendente comunale che ha lasciato un posto fisso per insegnare, accettando di percorrere 400 chilometri al giorno perché sentiva il richiamo della scuola, o quella di Angelica Lo Porto, giovane precaria che ha definito l’insegnamento il proprio posto nel mondo, pur ritrovandosi senza una cattedra. Storie che dimostrano come la vocazione esista, anche se spesso non accompagnata da condizioni professionali adeguate.

Nel 2024, intervistato dalla nostra testata, Vincenzo Schettini aveva sostenuto che insegnare fosse una vocazione, proprio per la responsabilità che comporta nei confronti delle giovani generazioni. Una posizione legittima, purché non diventi un alibi per chiedere ai docenti di dare sempre qualcosa in più senza restituire loro altrettanto. Perché la passione non paga l’affitto, non compensa anni di precariato e non giustifica retribuzioni lontane dagli standard europei. E soprattutto non può essere utilizzata per convincere chi insegna che il proprio lavoro abbia un valore soltanto quando viene svolto con spirito di sacrificio.

La scuola ha bisogno di insegnanti motivati, preparati e appassionati, ma anche di una professione capace di attrarre i giovani migliori. Se davvero vogliamo preoccuparci della qualità dell’insegnamento e della formazione delle prossime generazioni, forse dovremmo partire proprio da qui.

I dati sugli stipendi dei docenti

C’è anche un capitolo dedicato agli stipendi percepiti dai docenti nel report OCSE Education at a Glance (2026): a causa dell’imperversare di guerre internazionali e dell’inflazione, i salari hanno subito dei cali generalizzati e diventati negli anni anche pressoché strutturali. Il problema è che l’Italia rientra tra i paesi OCSE in cui gli stipendi effettivi dei docenti sono diminuiti in termini reali di oltre il 3% a tutti i livelli di istruzione tra il 2015 e il 2025.

Va anche detto che i dati Ocse si fermano al 2024 e che nel frattempo il Governo Meloni, dopo il rinnovo di fine 2022, ha concretizzato altri due rinnovi contrattuali: uno a fine 2025 e un secondo nel corso di quest’anno. Due nuovi Ccnl che hanno prodotto un aumento medio di quasi 280 euro mensili, che corrispondono a 3.600 euro annui: cifre che sicuramente avvicinano l’Italia ad alcuni Paesi, ma non certo sanano il fortissimo distacco verso altri che assegnano ai loro insegnanti cifre molto ma molto più importanti.

Il risultato di questo andamento a perdere, ha portato – tra l’anno 2015 e il 2025 – i compensi d’ingresso per la scuola secondaria di primo grado in discesa di addirittura del 10%.

La crisi ha investito anche la cosiddetta “soddisfazione salariale”: la percentuale di insegnanti soddisfatti della retribuzione risulta oggi inferiore di oltre 40 punti percentuali rispetto a quella relativa alle condizioni generali di lavoro.

Le retribuzioni dei docenti italiani “drammaticamente schiacciate sul basso”

Secondo la Flc-Cgil “le retribuzioni degli insegnanti italiani rimangano drammaticamente schiacciate verso il basso, sia nei livelli d’ingresso sia nelle prospettive di progressione salariale lungo l’intero arco della vita lavorativa. Tale penalizzazione non solo posiziona l’Italia ai margini delle graduatorie dell’Unione Europea, ma svaluta la professione anche nel confronto interno con i lavoratori in possesso di pari livello di istruzione terziaria”.

Il sindacato guidato da Gianna Fracassi ha realizzato degli esempi reali in ogni corso d’istruzione. Per comprendere a pieno la difficile condizione retributiva della categoria, il quadro più realistico è quello dei docenti della scuola media con 15 anni di servizio.

Dal report OCSE Education at a Glance 2026 risulta che “l’Italia si stacca in peggio dalla media Ue di oltre 1.000 euro al mese: gli insegnanti italiani già a meno di metà carriera percepiscono infatti ben 12.509 $ PPA in meno”.

Grafico stipendi docente scuola media con 15 anni di servizio (Fonte Flc-Cgil)

“La distanza – scrive il sindacato – diventa incolmabile se raffrontata con alcuni Paesi di particolare rilevanza: la Francia si attesta a 54.778 $ PPA (+4,11% rispetto all’Italia), la Spagna a 77.440 $ PPA (+47,19%), fino ad arrivare ai vertici rappresentati da Germania (111.804 $ PPA, +112,50%) e Paesi Bassi (115.235 $ PPA, +119,02%), dove gli stipendi risultano più che doppi rispetto a quelli italiani”.

Anche se si fa il confronto in euro, sottolinea la Flc-Cgil, ciò che “emerge conferma un netto e costante svantaggio per i docenti italiani in tutti i gradi di istruzione, evidenziando forti criticità sia nei livelli retributivi d’ingresso sia nelle prospettive di crescita economica nell’arco dell’intera carriera lavorativa”.