Che cos’è davvero un Piano Didattico Personalizzato? Quando deve essere predisposto dalla scuola? Quali strumenti deve prevedere e che cosa possono fare i genitori se le misure concordate non vengono applicate?

Sono domande che molte famiglie si pongono, soprattutto in questo periodo dell’anno scolastico, quando scuole e genitori sono impegnati nella definizione dei PDP per gli alunni e gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Per aiutarli a orientarsi, l’Associazione Italiana Dislessia (AID), da oltre 25 anni impegnata nella tutela dei diritti delle persone con DSA, ha pubblicato «PDP: istruzioni per l’uso – Guida pratica per le famiglie, per un Piano Didattico Personalizzato che funzioni davvero». Il documento è gratuito e consultabile e scaricabile dal sito www.aiditalia.org.

L’obiettivo è fornire ai genitori uno strumento concreto per conoscere meglio il funzionamento del PDP, partecipare consapevolmente al confronto con la scuola e verificare che quanto stabilito sulla carta si traduca in interventi didattici effettivi.

Il PDP non è una formalità burocratica

Il Piano Didattico Personalizzato è uno strumento fondamentale per garantire il diritto allo studio degli alunni con DSA. Attraverso questo documento la scuola individua le strategie didattiche più adatte alle caratteristiche dello studente, definendo gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le modalità personalizzate di verifica e valutazione.

Non si tratta, quindi, di un semplice documento da compilare e firmare, né di una concessione fatta allo studente, ma di un progetto educativo che deve accompagnarne concretamente il percorso scolastico.

«Il PDP non è soltanto un documento da firmare: è uno strumento da conoscere, condividere e utilizzare per accompagnare il percorso di apprendimento dello studente», sottolinea Lucia Iacopini, presidente nazionale di AID.

La guida nasce proprio dalla necessità di aiutare le famiglie a partecipare attivamente a questo percorso, superando le difficoltà legate alle procedure, alle scadenze e al dialogo con gli insegnanti.

Quando deve essere predisposto e che cosa deve contenere

Uno dei primi aspetti affrontati dalla pubblicazione riguarda i tempi. Le Linee guida per il diritto allo studio degli studenti con DSA indicano che il PDP deve essere predisposto entro il primo trimestre dell’anno scolastico.

La guida richiama però una distinzione importante: il termine riguarda la formalizzazione del documento, non l’avvio degli interventi personalizzati. Se la scuola dispone già della certificazione, le misure didattiche necessarie devono accompagnare lo studente fin dall’inizio dell’anno, senza attendere la conclusione dell’iter burocratico.

Un altro capitolo è dedicato ai contenuti del Piano. Non esiste un modello unico nazionale, ma le Linee guida individuano sette elementi fondamentali: i dati dello studente, la tipologia di disturbo, le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le modalità personalizzate di verifica e valutazione.

La presenza di questi elementi, tuttavia, non è sufficiente se il documento contiene indicazioni generiche o prevede strumenti che poi non vengono realmente utilizzati. Un PDP efficace deve essere costruito sulle esigenze concrete dello studente e tradursi in scelte didattiche coerenti.

Genitori protagonisti del confronto con la scuola

La guida dedica particolare attenzione al ruolo delle famiglie nella predisposizione del Piano. I genitori non dovrebbero limitarsi a ricevere il documento già compilato e apporre la propria firma, ma partecipare al confronto con i docenti, contribuendo a individuare le strategie più adatte.

A questo scopo vengono forniti suggerimenti pratici per preparare gli incontri: quali documenti portare, come individuare le priorità, quali domande rivolgere agli insegnanti e come valutare le proposte contenute nella bozza del PDP.

Viene inoltre sottolineata l’importanza di poter leggere il documento prima della firma, chiedere eventuali modifiche e riceverne una copia definitiva.

La collaborazione tra scuola e famiglia è infatti essenziale per evitare che il PDP rimanga un adempimento formale, distante dalle reali necessità dello studente.

Cosa fare se il PDP non funziona?

Uno dei problemi più delicati si presenta quando il Piano, pur essendo stato predisposto e condiviso, non viene applicato correttamente oppure non risponde più ai bisogni dell’alunno.

Anche su questo aspetto la pubblicazione offre indicazioni operative. In caso di difficoltà o disaccordo, i genitori possono chiedere un nuovo confronto con i docenti, coinvolgere il referente scolastico per i DSA e, se necessario, rivolgersi al dirigente scolastico.

La guida mette a disposizione anche modelli di comunicazione, checklist e una tabella di marcia per aiutare le famiglie a organizzare le attività e gli interventi nei diversi momenti dell’anno.

Un principio fondamentale è che il PDP non si esaurisce con la firma. Deve essere monitorato nel tempo e, quando necessario, aggiornato sulla base dell’evoluzione delle esigenze dello studente e dei risultati delle strategie adottate.

Occorre quindi verificare che gli strumenti compensativi e le misure dispensative siano effettivamente utilizzati, che le modalità di valutazione siano coerenti con quanto previsto e che lo studente venga coinvolto, in misura adeguata alla sua età e maturità, nelle decisioni che riguardano il proprio apprendimento.

Il diritto di imparare passa dalla collaborazione

Con questa nuova pubblicazione, AID amplia il proprio impegno a sostegno delle famiglie, affiancando la guida ad altri due strumenti già disponibili: Mappe e altri mediatori didattici per studenti con DSA e I compiti a casa – Cosa funziona, cosa no, cosa puoi fare tu.

Il messaggio di fondo è chiaro: un Piano Didattico Personalizzato funziona davvero quando non rimane un documento da archiviare, ma diventa uno strumento concreto di lavoro condiviso tra insegnanti, genitori e studenti.

Perché personalizzare la didattica non significa concedere un vantaggio, ma riconoscere le caratteristiche individuali di ciascun alunno e mettere tutti nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio diritto allo studio.

Nota redazionale: ho mantenuto i riferimenti normativi e le informazioni presenti nel comunicato, senza introdurre ulteriori interpretazioni giuridiche. Prima della pubblicazione suggerirei soltanto di verificare sul sito AID il collegamento diretto alla nuova guida, così da consentire ai lettori di raggiungerla facilmente.