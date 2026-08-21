Da bulla della baby gang a Miss Toscana: la rinascita di Elisa Vardoni, oggi calciatrice e volontaria

A tredici anni, nel periodo successivo al Covid, Elisa Vardoni entrò a far parte di una baby gang senese, arrivando a compiere atti di bullismo e violenza contro coetanee. Oggi, a 19 anni, la ragazza gioca a calcio in serie C nel Siena Femminile, è impegnata nel volontariato e ha raggiunto la finale regionale di Miss Toscana, con l’obiettivo di arrivare alla finalissima di Miss Italia a metà settembre.

Dalla baby gang alla giustizia riparativa

Vardoni racconta in un’intervista alla Nazione di essere entrata nel gruppo tramite una coetanea, in un periodo in cui aveva «poche amicizie». All’interno della compagnia, composta da ragazzi e ragazze senesi e stranieri, sarebbe stata costretta a una «prova di iniziazione»: contattare, stalkerizzare e picchiare altre giovanissime invise al gruppo, episodi in parte filmati e pubblicati sui social da altri membri. Le indagini portarono all’identificazione di tutti i partecipanti, con imputazioni per stalking, lesioni e minacce.

Il percorso di riabilitazione

Dopo la denuncia, Vardoni si è sottoposta a un percorso di riabilitazione durato da settembre 2025 a maggio 2026, fatto di colloqui con psicologo e avvocati e di impegno in lavori socialmente utili. L’esperienza del volontariato, racconta, le è piaciuta al punto da continuarla anche dopo la conclusione del percorso: oggi presta servizio alla Misericordia di Siena, occupandosi del trasporto di malati e anziani e dell’assistenza ad anziani soli e bambini nel tempo libero.

La nuova vita: calcio, Miss Italia e contrada

Conclusa l’udienza a maggio, Vardoni descrive oggi una quotidianità diversa, tra sport, studio all’istituto tecnico e vita di contrada nel Nicchio. La partecipazione a Miss Toscana, spiega, è nata dal desiderio di trovare «un gruppo dove stare bene», trovato tra una trentina di ragazze toscane «senza rivalità». Ha inoltre raccontato di aver chiesto scusa ad alcune delle sue vittime, con cui oggi mantiene un rapporto cordiale, mentre ha scelto di non avere più contatti con le altre componenti del vecchio gruppo.