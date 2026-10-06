Niente coppa di maiale nelle mense scolastiche a Piacenza, si grida all’islamizzazione. La sindaca fa un video mentre la mangia: “Io non ho potere”

leri abbiamo trattato il caso relativo alla decisione del Comune di Piacenza che, su indicazione dell’Unità Sanitaria, ha comunicato che dal 19 ottobre il menù scolastico non prevederà più salumi, tra cui la famosissima Coppa di Piacenza, un prodotto vanto del Made in Italy.

Sallusti su Libero, ha parlato di sottomissione all’Islam e di suicidio identitario. La sindaca di Piacenza ha replicato alle numerose critiche ricevute con un video in cui si è fatta riprendere mentre mangia proprio un panino con la Coppa.

Il video

“Io non sono la persona che decide il menu. Lo stesso menu qui è uguale a quello di Castelsangiovanni, dove la sindaca è della Lega. Il menu è a livello provinciale. Il menu viene deciso insieme alle commissioni delle mense, in cui ci sono anche i genitori. Io non ho alcun potere. Si tratta di un caso montato ad arte. La Coppa è buona, la Coppa io la mangio”, queste le sue parole.

L’interpretazione

Ci sarebbe a dire il vero un’altra interpretazione, legata al fatto che in Emilia Romagna dal 2023 (linee guida regionale) fanno una esplicita raccomandazione a limitare fortemente il consumo di salumi e insaccati al fine di ridurre l’apporto di sodio (sale), acidi grassi trans/saturi nella dieta quotidiana dei bambini .

A dire il vero nessuno tra i molti intervenuti in questi giorni su questo tema ha finora fatto riferimento ad un’altra ipotesi, come spiegato dal filosofo dell’educazione Aluisi Tosolini, collaboratore della Tecnica della Scuola. Ovvero, banalmente, il costo. Tralasciando la comparazione nutrizionale tra 50 grammi coppa o prosciutto crudo e 50 grammi di legumi è la comparazione di costi che non dobbiamo dimenticare. Il costo di un pasto per il primo figlio in mensa nelle scuole del Comune di Piacenza è fermo al 2019 e varia da un massimo di 5,69 euro a un minimo di 1,79 euro per chi ha un reddito ISEE da € 0,00 a € 4.300,0

Il prezzo di 100 grammi di Coppa Piacentina DOP in un supermercato è dato oggi a € 4,39 mentre 100 grammi di ceci in scatola costano 0,42 euro.