Il TAR per la Lombardia (Sezione Quinta), con la sentenza n. 05177/2026, ha respinto il ricorso presentato dai genitori di uno studente con Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) contro la deliberazione di non ammissione alla classe successiva. Il Tribunale ha stabilito che le misure compensative garantiscono il diritto allo studio per quanto concerne le abilità strumentali, ma non possono colmare una grave carenza sul piano della maturità personale e del rispetto del prossimo.

I fatti e la sospensione del giudizio

L’alunno, iscritto alla classe seconda di un Istituto Superiore, presentava una certificazione di dislessia evolutiva accompagnata da fragilità emotivo-relazionali. Al termine dell’anno scolastico 2025/2026, a fronte di un voto di condotta pari a 6/10, lo studente aveva riportato la sospensione del giudizio nelle discipline di Matematica e Cittadinanza attiva e solidale.

Negli esami di recupero di fine agosto, il ragazzo ha ottenuto la sufficienza nella prova orale di Matematica (a fronte di un 5,5 allo scritto), ma è stato valutato con un 4/10 nell’elaborato critico di Cittadinanza attiva. Il Consiglio di classe ha quindi deliberato all’unanimità la sua non ammissione alla classe terza.

Le dichiarazioni durante il colloquio e le motivazioni della scuola

Impugnando la bocciatura, la famiglia ha sostenuto la violazione della normativa sui DSA (Legge 170/2010), lamentando che l’istituto non avrebbe tenuto in adeguata considerazione la condizione dello studente e le misure del Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Dagli atti del giudizio è tuttavia emerso che la scuola ha regolarmente applicato tutti gli strumenti previsti dal PDP per le prove di matematica (tempo aggiuntivo, calcolatrice, schemi e colloquio orale integrativo).

Per quanto riguarda l’elaborato di Cittadinanza, la commissione non ha giudicato abilità formali o sintattiche, bensì la consapevolezza etica e comportamentale dell’alunno. Durante la discussione orale, sollecitato a riflettere sull’uso di termini offensivi, lo studente ha minimizzato i propri comportamenti dichiarando di “considerare gli insulti una forma di gioco”. Inoltre, in relazione a un diverbio con una compagna di scuola, ha ammesso di aver preferito l’insulto verbale poiché “trattandosi di una ragazza, non avrebbe potuto reagire fisicamente”.

La decisione del TAR: la bocciatura ha valore educativo

I giudici amministrativi hanno confermato la piena legittimità dell’operato del Consiglio di classe. Nelle motivazioni si evidenzia che:

la non ammissione si fonda sulla constatazione dell’incompleta maturazione personale e dell’insufficiente preparazione, principi previsti dal DPR 122/2009. L’insufficienza nella materia “Cittadinanza attiva e solidale” è ritenuta parametro fondamentale per valutare la maturità complessiva;

il collegio ha ribadito che la bocciatura non costituisce una punizione afflittiva, ma persegue finalità squisitamente educative e formative , offrendo allo studente la possibilità di colmare le proprie lacune personali e disciplinari;

, offrendo allo studente la possibilità di colmare le proprie lacune personali e disciplinari; è stato giudicato adeguato anche il parere espresso dal Collegio dei Docenti, che ha suggerito alla famiglia un riorientamento verso i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), caratterizzati da una didattica maggiormente laboratoriale.

Il ricorso è stato dunque respinto e la famiglia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 1.500 euro a favore del Ministero.