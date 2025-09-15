Da Meloni auguri social agli studenti per l’avvio dell’anno: nella scuola si costruisce il futuro dell’Italia

“Un augurio di buon anno scolastico a tutti gli studenti. La scuola è il luogo dove si costruisce il futuro dell’Italia: vivetela con entusiasmo e coraggio”. A scriverlo, su X, è stata la premier Giorgia Meloni augurando “buon rientro a scuola a tutti gli studenti“, nel giorno del ritorno sui banchi della maggior parte degli oltre sette milioni di alunni iscritti nelle scuole pubbliche e paritarie italiane.

Anche a fine agosto la premier aveva parlato di scuola: intervenuta al meeting di Rimini, aveva detto che “sull’educazione non dobbiamo avere timore a trovare gli strumenti che assicurino alle famiglie di esercitare pienamente la libertà educativa: l’Italia è rimasta l’ultima nazione in Ue senza una effettiva parità scolastica, credo sia giusto ragionare sgombrando il campo da pregiudizi ideologici”.

Nel frattempo, rimane consistente il consenso per la premier Giorgia Meloni: in occasione di uno degli ultimi sondaggi nazionali estivi il 40% degli italiani ha continuato a promuoverla: quattro italiani su dieci hanno detto di credere nel suo operato.