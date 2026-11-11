DAD disposta dai dirigenti durante le occupazioni a scuola, la CUB SUR: “Imposizione priva di base giuridica”

Nelle ultime settimane, in diverse scuole superiori di Torino occupate dagli studenti, alcune dirigenze hanno sospeso le lezioni in presenza e disposto la didattica a distanza per tutte le classi. Sulla vicenda interviene la CUB SUR che, insieme alla FLC CGIL, ha presentato una diffida e una richiesta di accesso agli atti.

Il caso e i rilievi giuridici

In una scuola la DAD è attiva dal 15 ottobre e prosegue da settimane, mentre in situazioni analoghe altri istituti hanno riaperto gli edifici in pochi giorni. Secondo la CUB SUR, l’imposizione generalizzata è “priva di base giuridica”: l’obbligo di prestazione a distanza, introdotto dal decreto-legge 22/2020, era legato alla sospensione delle attività in presenza per l’emergenza epidemiologica, così come il contratto integrativo del 25 ottobre 2020 sulla didattica digitale integrata. Queste norme, sostiene il sindacato, non possono essere estese in automatico a ogni indisponibilità temporanea dell’edificio.

Poteri del dirigente e diritti del personale

La CUB SUR riconosce al dirigente il potere e il dovere di adottare le misure per la sicurezza, ma ritiene che vadano esercitati nel rispetto delle competenze del Collegio dei docenti, del PTOF e della libertà di insegnamento. Per il sindacato, chi lavora a distanza deve conoscere luogo, orari e strumenti e non può rispondere della mancanza di dispositivi o di connessione. Il personale ATA in un edificio danneggiato avrebbe invece diritto di sapere quali locali siano utilizzabili e come sia stata aggiornata la valutazione dei rischi.

Le richieste agli Uffici scolastici

Per la CUB SUR, usare la DAD per far “andare avanti la scuola” significherebbe svuotare la protesta degli studenti, che sollevano problemi come edifici insicuri e classi sovraffollate. Il sindacato chiede agli Uffici scolastici e alle dirigenze di ritirare le disposizioni, di riaprire gli istituti solo dopo aver accertato le condizioni di sicurezza e di garantire trasparenza sugli interventi effettuati.

Quando si può attivare la Dad?

Secondo il nostro esperto, il prof Lucio Ficara, è utile ricordare l’art.1 del CCNI sulla Didattica Digitale Integrata specifica e i casi in cui si può ricorrere alla DDI.

Il prof afferma: “In tale norma è scritto che fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche di secondo grado, ovvero nella generalità delle istituzioni scolastiche qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione della modalità ordinaria della didattica in presenza”.

E continua: “Appare del tutto chiaro che la Didattica Digitale Integrata può essere attivata solamente nel caso della sospensione della tradizionale didattica in presenza per causa emergenziale dovuta al diffondersi del contagio da Coronavirus, non per altre situazioni come per esempio la chiusura della scuola per Allerta Meteo o altro”.