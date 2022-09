Dal 1° settembre parte il “Bonus trasporti”

Da oggi 1 settembre è possibile richiedere il contributo online alla pagina https://www.bonustrasporti.lavoro.gov.it/ per avere il bonus trasporti.

Il provvedimento, rivolto a famiglie, studenti, lavoratori e pensionati, consiste in un contributo per acquistare un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e su ferro.

Il bonus, che non può superare l’importo di 60 euro, può essere richiesto da persone fisiche con un reddito entro i 35mila euro. La richiesta potrà essere avanzata accedendo all’area riservata con SPID con livello di sicurezza 2, oppure con CIE (Carta d’identità elettronica).

Sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali tutte le informazioni con domande e risposte.

Per accedere è necessario essere muniti dell’identità digitale SPID o della CIE. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso. Non è prevista una modalità di accesso alla piattaforma per chi non ha SPID o CIE. Il bonus non è cedibile e non incide nel calcolo dell’ISEE.