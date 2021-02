De Luca: “Bloccata operazione primule, peggio dei banchi a rotelle”

Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta del venerdì, non pone limiti alle sue dichiarazioni di accusa contro il Governo. Si scaglia, soprattutto, sulla scelta di non investire sulle primule, gli stand del progetto Arcuri che sarebbero dovute servire alla vaccinazione della popolazione italiana.

Il governatore campano ha commentato così la faccenda: “Mi pare di aver capito che si tolgono di mezzo alcune stupidaggini previste dal commissario alla sanità, come le primule, peggio dei banchi a rotelle. Mi permetto di rivendicare qualche merito per aver bloccato l’operazione primula, 10 milioni buttati al mare”.

E aggiunge: “Sono state fatte scelte diverse da quelle che avremmo fatto come Regione. Il Governo precedente ha scelto la logica delle mezze misure, delle diverse zone, della rincorsa all’epidemia anziché della prevenzione una logica che continuerà a produrre incertezze e a mettere a dura prova il sistema nervoso degli italiani”.

Durante la diretta, sempre per quanto riguarda i vaccini, De Luca ha affermato: “Abbiamo avuto meno della metà dei vaccini che erano stati programmati. Siamo fortemente in ritardo, se non abbiamo misure eccezionali, l’obiettivo di vaccinare 4 milioni e 600mila persone diventa irraggiungibile. Ad oggi sono 105mila le persone vaccinate. Calcoliamo 500mila vaccinati nella prima settimana di aprile, se arrivano i vaccini”.

E conclude: “Ma se andiamo avanti con questo ritmo ci metteremo 2-3 anni per completare le vaccinazioni. Bisognava dotarsi della capacita di produrre i vaccini, invece di attendere quello che decidono le case produttrici”.