Decreto Legge 2021: tutte le misure e i divieti a partire dal 7 gennaio

Il decreto legge 5 gennaio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Quando il rientro in classe?

Le misure riguardano anche la ripresa dell’attività scolastica in presenza che ad oggi, 7 gennaio, ha visto una frammentazione della Penisola, con decisioni diverse per ogni regione. Infatti, quest’ultime stanno decidendo la data di rientro in presenza sia per la scuola dell’infanzia e di primo grado, che per la scuola secondaria.

Dal 7 al 15 gennaio 2021 divieti su tutto il territorio nazionale

All’interno del decreto legge 2021, le misure previste sono le seguenti:

per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 202 1, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;

1, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma; nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione”. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Inoltre, dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, è possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Infine, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.

TESTO DECRETO LEGGE