È polemica sull’ipotesi di istituire un Osservatorio sul pluralismo dei libri di testo.

La Rete degli Studenti Medi del Lazio esprime contrarietà al parere favorevole del governo sull’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia nell’ambito del decreto scuola, che apre alla creazione di un organismo incaricato di segnalare a scuole ed editori contenuti ritenuti non conformi o privi di equilibrio su temi storici, civili e sociali.

Il sindacato studentesco contesta le finalità dell’iniziativa e teme possibili ricadute sulla libertà di insegnamento e sull’autonomia didattica. «Dietro la parola pluralismo si nasconde uno strumento di censura», dichiara Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio.

Secondo Montori, la creazione di un organismo chiamato a segnalare libri di testo ed editori rischierebbe di tradursi in un intervento politico sui contenuti della formazione scolastica. «È un attacco frontale alla libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione e alle basi democratiche della scuola pubblica», sostiene.

La Rete interpreta la proposta come parte di un più ampio indirizzo politico del governo Meloni e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, volto, secondo l’organizzazione, a condizionare il modo in cui vengono affrontati la storia e i temi sociali nelle aule. Nel mirino anche il possibile ridimensionamento dell’autonomia dei docenti e del diritto degli studenti a sviluppare uno spirito critico attraverso il confronto con diverse interpretazioni e prospettive.

«La scuola deve formare cittadine e cittadini consapevoli, capaci di interrogarsi sulla realtà, invece di imporre il pensiero unico di chi governa», prosegue Montori, che critica le priorità della maggioranza. Nel comunicato vengono richiamate anche le condizioni degli istituti scolastici del Lazio e il peso del caro-libri sulle famiglie, questioni che, secondo il sindacato, dovrebbero avere maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

La Rete degli Studenti Medi del Lazio chiede al governo di interrompere ogni iniziativa di controllo sui manuali scolastici e annuncia un appello alla mobilitazione rivolto agli studenti e al personale della scuola.

La vicenda riapre il confronto sul rapporto tra pluralismo nei contenuti didattici, autonomia scolastica e ruolo delle istituzioni nella valutazione dei materiali utilizzati nelle classi.