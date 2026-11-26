Il decreto scuola ieri, 25 novembre, ha ricevuto l’ok della Camera. L’Aula ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto con 180 sì, 112. Oggi, 26 novembre, il voto finale.

La parola fine all’iter si avrà con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge è prevista entro il 29 novembre. Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche. Nel corso della diretta della Tecnica risponde live, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo, ha parlato del tema del doppio canale che riguarda il Decreto scuola:

“L’altro giorno c’è stata un’informativa al Ministero, che riguardava alcune operazioni di inizio anno prossimo. Gli elenchi aggiuntivi delle GPS, gli elenchi aggiuntivi delle Gae, gli elenchi regionali e quant’altro. E in questa sede anche il Ministero ci ha anticipato il contenuto dei due possibili bandi, uno per il primo ciclo, l’altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado di relativa ai concorsi. Ora, perché la Cisl Scuola, prima di scendere sostanzialmente nell’esame del contenuto dei bandi, ha immediatamente chiesto al Ministero il confronto. Sapete che nel corso dell’informativa, le organizzazioni sindacali possono chiedere un confronto per approfondire un determinata questione. La CISL Scuola ha chiesto il confronto perché intanto, la stessa amministrazione centrale è periferica e esausta”.

“In forza del PNRR c’era quel raggiungimento dei 70.000 come obiettivo. Abbiamo evidenziato più volte cercando anche di spiegare ai colleghi l’esigenza di bandire annualmente questi concorsi. Ora però i 70.000 sono stati assunti, quindi il l’obiettivo è stato raggiunto. La situazione del personale precario rispetto al 2022, rispetto al 2020 anche, è profondamente diversa oggi. Lo sai perché sono partiti i corsi di abilitazione, i percorsi di abilitazione e mentre prima non si avevano non le graduatorie sostanzialmente di prima fascia erano quasi deserte, oggi abbiamo una presenza nutrita di docenti nelle prime fasce delle GPS, evidentemente, perché le GaE sono chiuse. Ho provato a fare una verifica non a campione, quindi provincia per provincia, un lavoro piuttosto importante, che il dipartimento sindacale che mi sorregge, abbiamo individuato come solo per la scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi lasciamo fuori l’infanzia, lasciamo fuori la primaria, lasciamo fuori gli educatori e lasciamo fuori il sostegno. Quindi il numero che ti sto per dare riguarda esclusivamente la prima la secondaria di primo e secondo grado posto comune”.

“Nelle graduatorie di prima fascia abbiamo ancora oltre 300.000 docenti sparsi fra tutte le province, e sparsi fra tutte le oltre 100 classi di concorso. Ma tu capisci che questa presenza forte, cospicua 300.000 docenti che si sono abilitati, che se si sono abilitati è perché fanno dell’insegnamento evidentemente il loro obiettivo professionale, no, vogliono la stabilizzazione in come insegnanti”.

“Questa riflessione unita al fatto che nel decreto scuola è previsto un tra virgolette doppio canale. E perché dico tra virgolette? Perché lo sappiamo bene, i precari non sono contenti di questa soluzione. Il doppio canale oggi come oggi viene verrà praticato solo all’esito di tutte le operazioni assunzionali a legislazione vigente ivi compresi gli elenchi regionali. Quindi è l’ultimo step proprio. Ora se unisci questa considerazione al fatto che abbiamo oltre 300.000 abilitati al fatto che il Ministero intende bandire un concorso, ecco che le possibilità assunzionali da GPS si riducono davvero al lumicino. Ecco il ragionamento per il quale la Cisl Scuola sta cercando con estrema forza, attraverso la sua segretaria generale, di far capire al Ministero quale possa essere l’opportunità di fermarsi un anno. Oggi abbiamo uno strumento, ci sono le GPS prima fascia tra le quali si può assumere per fare poi un punto della situazione ed eventualmente bandire a partire dal 28 dal 29. Ecco, questo è il motivo, non è che si sia prioristicamente contrari al concorso”.

“Uno, gli elementi, gli obiettivi PNRR sono raggiunti. Due, si è creato un canale per l’assunzione da GPS. Tre, abbiamo gli abilitati e quello che dico io, non prendiamo in giro le persone. La Commissione Europea non perde occasione per sanzionare, per reiterazioni dei contratti a tempo determinato la nostra che continuano a essere talmente tanti che insomma diventa diventa un problema”.

“Questo è un problema di parecchi anni, ma che non si riesce però a risolvere. Sì, però bisogna avere la volontà politica di risolvere. Certo. Oggi se hai uno strumento che ti consente di andare incontro alle esigenze di 30-35.000 persone, perché questo sono i numeri di cui mi pare abbia potuto parlare il ministro.

Ecco, abbiamo la possibilità di andare ad assumere attraverso un canale e peraltro la formazione fatta ai fini del PNRR, sono tutti i percorsi fatti a norma PNRR e allora proviamo, a dare una anche una risposta a queste attese”.